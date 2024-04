Ci lascia Pupi Solari, signora della Moda milanese

24 Aprile 2024

L’imprenditrice e stilista meneghina aveva 97 anni. Le sue creazioni hanno vestito generazioni di bambini. Storico il suo negozio in piazza Tommaseo, nei pressi di via Vincenzo Monti. Un punto di riferimento per l’abbigliamento kids e da sposa per oltre mezzo secolo

Milano- A 97 anni ci lascia Pupi Solari, “la Pupi” come la chiamavano da sempre i milanesi. Un punto di riferimento per la città di Milano. Una imprenditrice e stilista che con le sue creazioni ha vestito generazioni di bambini. Il suo negozio storico in Piazza Tommaseo, dietro Via Vincenzo Monti, ha rappresentato uno stile inimitabile per la moda kids, tramandato di genitori in figli e fatto di colletti tondi, pantaloni fino al ginocchio di velluto millerighe, camicine ricamate e vestitini svolazzanti abbinati alle scarpe Start Rite, tessuti impalpabili e preziosi come la mussola e calzettoni da collegiali, onorando la tradizione meneghina più esclusiva.

Di Milano era innamorata, ligure di origini, ma milanese d’adozione, a Milano ha sempre vissuto e lavorato, conquistando un posto di diritto tra i personaggi più iconici di sempre.

La sua grande passione era quella di creare Moda per i più piccoli, esaltando tutta la bellezza inafferrabile della prima infanzia, forse il periodo più spensierato e dolce dell’esistenza umana. Rifuggiva totalmente qualsiasi strumentalizzazione ai danni dei fanciulli, ovvero la malsana idea di trasformarli in adulti in formato tascabile, rendendoli ostaggi delle tendenze del momento.

Molto riuscito anche il suo percorso da stilista di abiti da sposa, con la realizzazione di matrimoni da sogno, adornando le donne in modo naturale con un tocco anticonformista e chic, come l’impiego di nastri di colori diversi che spiccavano ad esempio intorno al punto vita.

Fisicità statuaria e sguardo ceruleo, personalità sofisticata, aveva aperto il suo primo negozio in Largo Volpini per poi trasferirsi in Piazza Tommaseo, a due passi dalla glamour Via Vincenzo Monti, arredando quegli spazi con particolari quanto eleganti mobili laccati in rosa.

Un altro simbolo di eleganza made in Italy, destinato ad essere ricordato a Milano e non solo.