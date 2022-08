Sestri Levante, tromba d’aria, 3 minuti di paura

18 Agosto 2022

Sestri Levante (GE), giovedì 18 agosto, ore 7 un rumore assordante ci sveglia di colpo, senza preavviso, cosa succede mi chiedono, sarà la grandine dico io, è la prima cosa che mi viene in mente ma non ne sono convinto, il rumore è diverso è troppo forte. Scendiamo al piano di sotto, uno spettacolo surreale, alla finestra vediamo alberi che oscillano fino a toccare terra, molti si spezzano, dal cielo piovono letteralmente pezzi di ghiaccio ovali grandi come una pallina da golf, in meno di un minuto divelgono completamente la zanzariera e si schiantano contro la vetrata come tanti sassi lanciati a raffica violentemente, mio figlio non parla non capisco bene se è spaventato o divertito, capisce che non è un gioco quando vede le sedie volare nel piccolo giardino senza che nessuno le abbia toccate, il tutto accompagnato da un fragore che mi fa temere il crollo della vetrata con vetri che ci colpiscono (non ho visto troppi film..cazzo il rischio era concreto).

Cerco l’interruttore per abbassare la tapparella, meglio si rompa quella che il vetro, ma salta la corrente, a quel punto mi rassegno e tutti e quattro (le femmine moglie e figlia attonite, mute..) ci allontaniamo dal vetro temendo il peggio. Il tutto dura circa 3 minuti poi le palline da golf calano di intensità, capisco (parole grosse) che il pericolo è diminuito e da solo mi avvicino al doppio vetro che ha resistito, si è solo crepato. Smette di grandinare, mia moglie: e la macchina? .azz.. me ne ero completamente dimenticato, esco subito ora piove solamente ma quello che vedo mi fa dimenticare di nuovo la mia auto; diverse persone all’esterno verificano i danni, chiamano pompieri, vigili, ma i centralini sono bloccati, alberi completamente sradicati si sono abbattuti su cancellate divelte dall’urto e finite in strada, la via completamente bloccata, piante adagiate su auto in sosta, mi torna in mente la mia che fortunatamente ha avuto la meno peggio, qualche fanale rotto e la parte destra della carrozzeria completamente ammaccata con rientranze concave simili tra loro e quasi equidistanti, tanto che mia figlia mi dice: papà sai che però non è male così? In una situazione del genere un pò di ironia non guasta, non so se ridere o mandarla a..stendere.

Arriva il monito del sindaco: non uscite di casa e per nessun motivo avvicinatevi al lungo mare Mi rendo conto col senno del poi che abbiamo assistito ad immagini più gravi, ma si sa, quando certe notizie sono ricorrenti perdono il loro significato e lo stupore che portano si attenua.

Un’ultima considerazione, le grandi piante in certe zone vicine alle case, pur essendo belle sono molto pericolose, forse visto il cambiamento climatico in atto la cosa andrebbe rivista.