That’s entertainment!

5 Giugno 2022

Non sorprende, ma resta pur sempre rimarchevole, la rapidità e la flessibilità con cui il signor Volodymyr Zelensky si è calato nel personaggio che l’“Occidente” – qualunque cosa sia ciò che i giornali definiscono in questo modo – ha predisposto per lui nella rappresentazione in corso.

Non sorprende perché, com’è noto, l’uomo è un teatrante e come tale avvezzo al cerone e al travestimento.

Rimane tuttavia rimarchevole se consideriamo la sua levatura attoriale, diciamo così, modesta e una presenza scenica non esaltante.

Ma l’uomo ha fatto – e questo gli viene riconosciuto da tutti – molto di più di quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

Da qui la pioggia di consensi da parte del pubblico pagante e le recensioni dei critici teatrali, quasi unanimemente entusiastiche.

Mi fa pensare, Zelensky, a quegli attori che sono universalmente ritenuti dei cani ma che, direi proprio per questo motivo, quando riescono ad arrivare in fondo al copione senza impappinarsi fanno tirare a tutti un sospiro di sollievo e finisce che strappano l’applauso a scena aperta.

Un’acclamazione liberatoria, ma questo per il botteghino è irrilevante.

Posso affermare con sicurezza – ma non citerò la fonte – che ad Hollywood si sta già approntando una riduzione cinematografica della pièce e probabilmente anche un serial televisivo (con sequel ma senza il prequel che potrebbe risultare imbarazzante…).

Non sarà nemmeno necessario cambiare il protagonista: due piccioni con una fava.

E la cosa davvero decisiva, ciò che fa sentire gli investitori in una botte di ferro, è che gli introiti saranno garantiti comunque si mettano gli eventi.

L’unica cosa di cui la produzione deve preoccuparsi è che il cartellone tenga più a lungo possibile.

Perciò siamo già arrivati a cento giorni di repliche ed è un buon traguardo, ma non basta. Ad oggi sono – traggo i dati dalle cronache teatrali de “La Repubblica” di oggi – sono morti cinquemila civili, tredicimila soldati russi e ventimila soldati ucraini.

Un prezzo assai ragionevole anche in proiezione: se nei prossimi cento giorni ne crepassero altrettanti la produzione potrebbe ritenersi assolutamente soddisfatta.

Si tratta di comparse, una vale l’altra e tutte sono rimpiazzabili: la maggior parte, per di più, non chiede neppure la diaria e si accontenta del cestino pranzo.

I protagonisti invece, e soprattutto la primadonna, sono perfettamente in salute e se ne stanno sempre al sicuro.

Anzi, va detto che il signor Zelensky è decisamente ingrassato – evidentemente la cucina da campo è ottima.

Perciò a quanto pare la CIA – che ultimamente si occupa molto, oltre che di teatro, anche di questioni mediche e ha diagnostico più di un cancro in fase terminale a Putin – ha già provveduto al dietologo.

Gli incassi infatti andranno pure oltreoceano ma la parcella è a carico di quei minchioni della UE che si sciropperanno pure l’incendio del teatro e le spese di sistemazione per quelli che, per adesso, ammontano a sei milioni di profughi…e allora perché non approfittarne?

Continuiamo pure, dunque, fino alla vittoria…That’s entertainment!