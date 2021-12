Torna “Il mio posto nel mondo”, festival per ragazzi mai “zitti e buoni”

1 Dicembre 2021

“Siate ribelli. Non “zitti e buoni”, è questo il titolo e tema centrale del festival “Il mio posto nel mondo”, in programma il 2 e 3 dicembre. L’evento, che il Museo del Risparmio in collaborazione con il Museo Lavazza dedica agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promuove la riflessione sull’importanza di investire nel capitale umano, individuando e coltivando i propri talenti.

Il Museo del Risparmio è l’iniziativa di educazione finanziaria di Intesa Sanpaolo. È aperto dal 2012 ed è membro fondatore dell’International Federation of Finance Museums (IFFM), una rete internazionale di musei, privati e pubblici, dedicati al tema della finanza.

Il festival nasce dalla convinzione che scoprire i propri talenti e coltivarli al meglio sia la grande sfida delle giovani generazioni. Stimolare i ragazzi a riflettere sul capitale umano – inteso sia in termini di acquisizione di conoscenze e competenze sia come fattore produttivo capace di innescare la crescita economica e sociale – è una priorità per aiutarli ad essere protagonisti del loro futuro.

E cosa hanno in comune personaggi come Napoleone Bonaparte, Elon Musk, Houdini e Massimo Bottura? Ognuno di loro ha innovato il proprio ambito di attività scostandosi dagli standard dell’epoca, infrangendo le regole e andando controcorrente. Sono “ribelli” che hanno agito da propulsori del cambiamento, sfidando pregiudizi e stereotipi. Ma il talento ribelle è anche quello che ci permette di affrontare le sfide quotidiane in maniera non convenzionale. Coltivarlo è possibile e la ricetta è un mix di ingredienti che ognuno di noi può allenare e far emergere.

“Il mio posto nel mondo” si svolgerà in formato digitale e sarà aperto agli studenti di tutte le scuole italiane e a tutti coloro che vogliono scoprire come coltivare il talento “ribelle”, che potranno seguire in diretta streaming le video interviste a testimonial d’eccezione come Gabriella Greison, fisica, scrittrice, performer teatrale, Ilaria Galbusera, atleta della Nazionale italiana di pallavolo sorde, Roberto Battaglia, manager e autore de “Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale”, Filomena Floriana Ferrara, Direttore Fondazione IBM Italia, Corporate Social Responsibility Leader e Master Inventor IBM, Marco Piccolo, Amministratore Delegato Reynaldi Srl e imprenditore etico, Ilaria Fava, avvocato esperto di innovazione, start up e venture capital, Elena Loewenthal, Direttore Fondazione Circolo dei lettori, scrittrice ed editorialista, Michele Mariani, Executive Creative Director Armando Testa, Francesco Vena, CEO Amaro Lucano.

Il programma è consultabile sul sito del Museo del Risparmio. Per registrarsi occorre inviare una mail a prenotazionimdr@civita.art.