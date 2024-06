Al Museo del Risparmio apre la prima Escape Room di educazione finanziaria

13 Giugno 2024

Il Museo del Risparmio, iniziativa di Intesa Sanpaolo, presenta a tutti i visitatori – adulti, famiglie e ragazzi – la prima ESCAPE ROOM a tema educazione finanziaria: si tratta di un’attività diffusa lungo le sale del museo e immersiva, perché ai visitatori/giocatori sembrerà di trovarsi in una differente ambientazione, grazie a effetti luminosi, sonori e visivi e a elementi analogici realizzati per l’occasione.

L’esperienza di gioco simula la scalata a una vetta da parte di una cordata di alpinisti: a ogni turno, un gruppo di massimo dieci persone dovrà affrontare delle sfide legate al contesto montano, da risolvere il più in fretta possibile per riuscire a terminare il percorso nel tempo assegnato. La scalata alpina è una metafora della pianificazione finanziaria: la vetta rappresenta l’obiettivo e il cronometro il tempo per raggiungerlo, mentre le sfide che impegnano i giocatori – ovvero i risparmiatori, fuor di metafora – rappresentano i passi della pianificazione, come il calcolo delle entrate, la stima delle uscite e la previsione di accantonamenti.

Il pubblico potrà provare la nuova attività gratuitamente sabato 15 giugno in uno tre turni in programma alle ore 15:00, 16:00 e 17:00 prenotandosi tramite l’indirizzo mail: prenotazionimdr@civita.art o al numero verde 800.167.619. L’attività verrà proposta anche a luglio e da settembre una volta al mese.

Con l’occasione tutti visitatori potranno anche scoprire le varie sale del Museo e i suoi materiali audiovisivi e interattivi (video 3d, documentari, interviste, animazioni teatrali, app), inclusa la postazione di intelligenza artificiale “Test & Fun” che consente di dialogare con le due mascotte del Museo, For e Mika, per scoprire la propria relazione con il denaro e il risparmio. Inoltre potranno apprezzare la collezione di salvadanai unica al mondo e provare la nuova exhibit “Ammirare”, uno spazio fisico e virtuale dove la riproduzione animata di dieci opere d’arte da musei italiani e internazionali spiega al visitatore in modo originale e coinvolgente i principi dell’economia.

Con queste novità il Museo del Risparmio consolida il proprio ruolo di luogo innovativo e ludico dedicato all’educazione finanziaria. Creato nel 2012 su iniziativa di Intesa Sanpaolo, rappresenta da sempre uno spazio in cui è possibile avvicinarsi ai concetti di risparmio e investimento con linguaggio chiaro e semplice, al fine di migliorare il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria. Il Museo si rivolge a un pubblico diversificato – adulti, adolescenti e bambini – e vuole stimolare la partecipazione attiva dei suoi visitatori. Non è un museo tradizionale, ma un progetto di “edutainment” unico nel suo genere, dove tecnologia e interattività sono usate per sorprendere i visitatori.