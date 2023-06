La Maggioranza sul MES decide di non decidere

24 Giugno 2023

Tensione all’interno del PD dopo la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione dei 5 Stelle di sabato scorso, dove Beppe Grillo ha evocato brigate e passamontagna, oltre alle dichiarazioni filo putiniane di Movi Ovadia. Dimissioni di Alessio D’Amato: “non mi ritrovo in questa linea politica”.

Giustizia, il Ddl arriva alla Camera, attese modifiche ma non sostanziali questo il parere della maggioranza di Governo. Molti sindaci del PD favorevoli all’abrogazione dell’abuso di ufficio. Anche parte dei magistrati in subbuglio.

Vertice tra Meloni e Macron, l’incontro dopo il gelo dei mesi scorsi, l’obbiettivo è la candidatura dell’Italia per Expo 2030 a Roma, contesa con Riad in Arabia Saudita. Sospesa la candidatura di Odessa in Ucraina per la guerra. In corsa anche Busan nella Corea del Sud.

La Procura di Padova sceglie di impugnare 33 atti di nascita relativi alle trascrizioni sui registri comunali di figli di coppie omogenitoriali. L’operazione viene definita “omofobia di Stato” da parte delle opposizioni.

Spuntano i primi verbali del naufragio al largo della Grecia, c’è l’ipotesi di un tentato respingimento nelle acque italiane. I sopravvissuti parlano di un tentativo di traino da parte degli uomini della guardia costiera greca che ha causato il rovesciamento del barcone.

Pier Camillo Davigo condannato a 15 mesi per aver fatto circolare nel 2020 all’interno del Csm i verbali milanesi dell’ex avvocato di Eni Pietro Amara. I verbali si riferivano alla presunta loggia massonica Ungheria.

Il decreto lavoro approvato dal governo lo scorso primo maggio subisce una battuta d’arresto in Senato. Forza Italia fa mancare i voti in commissione, assenti due senatori. Per Tajani è un incidente privo di qualsiasi valore politico.

Il richiamo del Presidente Mattarella alla giustizia fiscale come principio fondante della nostra cCstituzione. Dopo le dichiarazioni del Ministro Nordio, che ribadisce il suo proposito di garantire una giustizia conciliativa, arrivano quelle della premier Meloni: “vogliamo un fisco alleato di chi fa impresa, non un fisco nemico che parte da un principio di colpevolezza”.

I partiti della maggioranza non partecipano alla votazione sulla convalida del Mes. Votano sì il Pd, Iv e Azione, si astengono M5S e Verdi. Il 30 giugno prossimo il provvedimento sarà atteso in aula, dove la maggioranza dovrà decidere se votare contro la ratifica che com’è noto vede contrari Lega e Fdl. L’Italia è l’unico Paese europeo a non aver ancora ratificato le nuove modifiche al fondo salva Stati.

La procura di Milano sequestra 47 milioni a Esselunga, indagata per un’indagine con al centro una presunta somministrazione illecita di manodopera. Secondo l’accusa è stata realizzata “una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera”.

Tutti morti sul sommergibile Titan, “Perdita catastrofica della camera di pressione” così annuncia la Guardia Costiera.

