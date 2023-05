le notizie della settimana: la rai e Fazio… che strazio!

20 Maggio 2023

Articoli, articoletti, pagine, mezze pagine, paginette, testimonianze on line, sui social, ma quanto si è scritto sul divorzio tra Fabio Fazio e la Rai? Quanto inchiostro sprecato, lenzuolate di pareri contrapposti, un’esagerazione. Si va da Saviano che attacca la destra: “cacciato dalla RAI perché la destra xenofoba ha bisogno del suo spazio, il Codacons che snocciola i dati economici (negativi) della trasmissione, Salvini che ironizza con “belli ciao” e poi ancora molte altre opinioni che il lettore non farà fatica a trovare; ne cito ancora una, quello di Enrico Letta: “la destra al potere sceglie di privarsi di Fazio, un danno per l’Italia”. Un danno per l’Italia?? Ma allora il Covid cos’è stato, e l’inflazione, la disoccupazione giovanile, la tragedia in Emilia Romagna di questi giorni? Un danno per il Paese la migrazione di un conduttore televisivo su un altro canale?

Cambiamo tema per affrontarne un altro che ha avuto una scarsa copertura mediatica iniziale, recuperata poi con i risultati consuntivi, mi riferisco alle elezioni amministrative, secondo voi chi ha vinto? Vediamo di orientarci con alcuni titoli di giornali: “La destra avanza ma la sinistra resiste”, “centro destra avanti nelle città”, “centrodestra avanti”, “Schlein regge l’urto dell’onda nera”, “lo scossone non c’è, l’onda di destra si è fermata”. Siamo alle solite, tutti vincono e nessuno perde, i fatti ci dicono che su 13 capoluoghi di provincia, il centro destra se ne aggiudica 4 contro i 2 del centro sinistra, la partita si deciderà ai ballottaggi. Resta sempre aperta la questione se le elezioni amministrative possono rappresentare un’indicazione per la politica nazionale, certamente oggi non esiste più il voto di appartenenza, quei pochi che vanno a votare scelgono il sindaco, una persona gradita per idee e programmi, la minoranza che vota per appartenenza ad uno schieramento politico oramai si è fortemente ridotta ed è rappresentata non più da elettori ma da tifosi.

L’alluvione in Romagna viene definita da Stefano Bonaccini come un altro terremoto. Oltre ai morti e agli sfollati sono a rischio l’80% dei frutteti e gli allevamenti. Rischiano di restare senza foraggio. Dopo le inondazioni è l’ora delle frane, crollano strade e ponti. Nel prossimo Consiglio dei Ministri il Governo, oltre a bloccare mutui e tasse nelle zone colpite, chiederà alla Commissione Europea di attivare il fondo di solidarietà europeo. Prepariamoci alle consuete polemiche sul perché del dissesto idrogeologico.

Buon weekend

MONDO

La visita in Europa di Zelensky prosegue, dopo l’Italia anche in Germania e in Francia, il legame con l’Europa si rafforza dichiara: “sconfiggeremo la Russia entro l’anno”.

Ancora annunci sulla controffensiva: aspettiamo di avere a disposizione tutte le armi che mancano.

Elezioni in Turchia, Erdogan costretto al ballottaggio, il leader dell’opposizione resiste e spera: “vigileremo su ogni voto”.

Il Leader della Bielorussia Lukashenko non appare in video da tempo, crescono le voci per una sua malattia.

Il Leader Francese Macron, prova a ricucire con Meloni: “sui migranti l’Italia non può essere lasciata sola”.

G7 a Hiroshima, presente anche Zelensky, nuove sanzioni della Ue e Regno Unito a Mosca. Sul tavolo la questione Taiwan. Per Meloni va allentata la dipendenza dalla Cina.

CASA NOSTRA

Si è svolta a Udine la 94esima adunata nazionale degli alpini alla presenza della premier Meloni e del ministro Crosetto, torna la proposta di una mini naja volontaria.

Salvini e Meloni in visita da Berlusconi al San Raffaele.

Fazio lascia la Rai dopo 40 anni, già pronto il contratto quadriennale con la Warner Bros. Lo rivedremo con tutto lo staff Su Discovery , Canale 9.

Ancora Rai: Giampaolo Rossi direttore generale, Roberto Sergio amministratore delegato. Per la successione del programma di Fazio in lista Bonolis, Giletti e Porro.

L’estate quest’anno è in ritardo, si prevedono temperature più basse della media per tutto il mese di giugno.

Alluvione devastante in Emilia Romagna, 13 le vittime e migliaia di sfollati. Oltre venti i fiumi esondati, l’acqua ha raggiunto campagne e città, si parla di miliardi di danni. La tragedia equiparata ad un terremoto.

Il governo stanzia subito 20 milioni per le urgenze e Meloni convoca un Consiglio dei Ministri per il prossimo Martedì.

POLITICA

Elezioni Amministrative, centro destra avanti, vince a Imperia, Treviso, Sondrio e Latina. Al centro sinistra, Teramo e Brescia. Ancona, Vicenza, Siena, Pisa e Massa al ballottaggio.

Per il M5S pessimi risultati elettorali, il partito supera il 5% solo in due grandi città. Male anche il Terzo Polo, Renzi e Calenda litigano anche in Parlamento dove sono pronti i gruppi autonomi.

Giustizia, Mattarella incalza i magistrati: indispensabili processi più agili.

Di Maio nominato inviato Ue nel Golfo, operativo dal 1 giugno.

Il Governo decide di porre la fiducia sul decreto bollette che stanzia 5 miliardi di euro per mitigare i costi dell’energia ad imprese e famiglie. All’interno del decreto salta però la norma per la stabilizzazione dei precari nel settore della sanità.

Rai, la polemica sul canone divide la maggioranza, la Lega vorrebbe toglierlo dalla bolletta “dovrebbe sostenersi senza soldi pubblici” dichiara Salvini, mentre per Fdl il canone andrebbe messo a carico della fiscalità generale.

Riaffiora la polemica sull’autonomia differenziata, Calderoli contro il servizio studi dell’ufficio del bilancio che dichiara “il rischio è che aumentino le diseguaglianze tra le regioni”.

ECONOMIA

L’Italia meglio delle stime; crescita al 1,2%, meglio di Germania e Francia. Gentiloni: stime incoraggianti, recessione evitata.

L’Unione Europea incalza l’Italia per la ratifica del Mes.

Cresce l’inflazione, ad aprile è stata pari all’8,2%.

Negli Usa ancora lontano l’accordo sul tetto del debito, Biden dovrà cercare un accordo con i repubblicani per evitare il default.

Bankitalia boccia la riforma fiscale “Flat tax poco realistica in Italia”.

CULTURA

Al via il festival di Cannes, in concorso Moretti, Bellocchio e Rohrwacher.

A Milano torna la rassegna musicale Piano City, molte le zone della città coinvolte.

È cominciato da giovedì il salone del Libro di Torino, terminerà lunedì 22.

SPORT

Spezia-Milan 2 a 0, vince l’Inter in casa con il Sassuolo 4 a 2, pareggia la Roma 0 a 0 con il Bologna, la Juve batte la Cremonese per 2 a 0 ed è sola in classifica al secondo posto. Il Napoli oramai campione perde con il Monza per 2 a 0.

Champions, l’Inter batte il Milan per 1 a 0 e conquista la finale, il Manchester City l’altra finalista che ha battuto il Real Madrid per 4 a 0.

Europa League e Conference League, si qualificano Roma e Fiorentina, eliminata la Juventus.

INCHIOSTRO SPRECATO

Francesca Fagnani: “Il primo bacio Enrico Mentana me l’ha dato in ascensore”.