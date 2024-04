Salis e Vannacci? i nuovi candidati in europa

19 Aprile 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Attacco dell’Iran a Israele dove sono stati lanciati centinaia di droni kamikaze e missili cruise. Israele insieme agli alleati, Usa, Regno Unito e Francia, nonché con il supporto della Giordania, ha abbattuto “il novantanove per cento” degli ordigni. Ora chiede all’Onu tutte le possibili sanzioni contro l’Iran. Il leader Usa: “prendete la vittoria e fermatevi”. (Repubblica)

La Lega festeggia il suo 40esimo compleanno senza il suo fondatore Umberto Bossi, che aveva dichiarato la necessità per il partito di avere un nuovo leader che andasse nella direzione dell’autonomia, e che rimettesse al centro la questione settentrionale. La replica di Salvini: “è da trent’anni che sono abituato alle sue telefonate di insulto e polemica dunque mi servono per migliorare”. (Il Fatto Quotidiano)

Israele sospende l’operazione a Rafah. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiesto ai generali di «individuare obiettivi significativi in Iran» precisando: agiremo con saggezza, l’Iran «deve aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco, proprio come ha costretto a fare lo stesso a Israele». Massima allerta delle difese aeree in Iran. (Corriere della Sera)

Questa settimana tre eventi in contemporanea che catalizzano l’attenzione internazionale: il Salone del Mobile a Milano, il Vinitaly a Verona e l’apertura della Biennale d’Arte a Venezia. La loro coincidenza temporale pone sfide significative al settore turistico del Paese e alle aziende che organizzano eventi, dagli allestitori alle agenzie di comunicazione. (Qualitytravel)

Scontri al corteo pro Palestina martedì 16 aprile di fronte all’Università La Sapienza di Roma contro la collaborazione tra le università e Israele. Tutto è nato quando un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di fare irruzione nel Rettorato dell’Università dove era in corso il Senato Accademico. Meloni: “questo non è manifestare, ma delinquere”. (Il Fatto Quotidiano)

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante un’audizione in commissione Finanze al Senato ha riferito che ci sono circa 15 miliardi di truffe legate ai bonus edilizi su oltre 200 miliardi di opzioni comunicate alle Entrate. 8,6 sono stati oggetto di sequestri preventivi da parte dell’autorità giudiziaria e 6,3 miliardi sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti. (Il Sole 24Ore)

Mario Draghi fa il punto sull’Europa di oggi e su quello che l’Unione dovrebbe diventare nel futuro. “Serve un cambiamento radicale, la coesione politica della nostra unione esige che agiamo insieme” (Il Giornale)

G7 a Capri: L’obiettivo è definire un accordo per imporre sanzioni individuali, in risposta al recente attacco contro Israele, e colpire figure chiave dell’apparato iraniano coinvolte nella produzione e vendita di droni e missili balistici. Italia e Stati Uniti allineati. (Milano finanza)

L’alto rappresentante Josep Borrell si appella ai governi Ue «Abbiamo i Patriot, i sistemi antimissile, dobbiamo tirarli fuori dai magazzini e inviarli in Ucraina» Il «fate presto» dell’Ucraina, un grido di allarme che copre le resistenze di cancellerie occidentali sempre più in difficoltà nel sostegno a Kiev, domina la scena del G7. (Repubblica)

Ilaria Salis, attualmente in prigione a Budapest accusata di lesioni a tre neonazisti, verrà candidata alle prossime elezioni Europee con Verdi-Sinistra. Il padre: è una tutela dei suoi diritti. Meloni: politicizzare non aiuta. Salvini rilancia e tra il serio e il faceto auspica un confronto tra Salis e Vannacci sul futuro dell’Italia e dell’Europa. (Corriere della Sera)