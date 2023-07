Sposati in Italia, separati in UE, il dilemma della destra

8 Luglio 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Dopo l’uccisione del giovane 17enne ucciso dalla polizia francese per aver forzato un posto di blocco, continuano le proteste in tutta la Francia. Macron schiera nelle strade oltre 45mila agenti, gli scontri si allargano anche in Svizzera e in Belgio. In soli 5 giorni sono stati fermati più di 3.300 dimostranti.

I partiti di opposizione trovano un accordo sul salario minimo, il testo prevede una soglia minima di 9 euro lordi all’ora. In Europa solo 5 Paesi, oltre l’Italia, non ce l’hanno. In Germania è a 13 euro e in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Irlanda supera gli 11 euro. (Il Fatto Quotidiano)

Botta e risposta tra Tajani e Salvini, così il leader di Forza Italia: “insieme alla Lega, ma nessuna intesa con Le Pen e Afd. Nessun problema con Matteo Salvini e con la Lega, il problema sono i partiti sovranisti che sono anti-europeisti; non è possibile governare l’Europa con chi è contro l’Europa”. La replica di Salvini: “mai con i Socialisti, no a veti sui miei alleati” (Il Giornale)

Israele ha effettuato un attacco con i droni contro il complesso militare a Isfahan, l’operazione rientra nella strategia di Usa e Israele per contenere le ambizioni nucleari di Teheran. Il bliz segna il primo attacco effettuato sotto il nuovo governo di coalizione di estrema destra guidato da Netanyahu.

La Russia blocca l’accordo per esportare il grano ucraino. Il ministero degli esteri annuncia che non ci sono più le condizioni per rinnovare il cosiddetto “accordo sul grano” che permetteva all’Ucraina di utilizzare i porti del Mar Nero nonostante la guerra in corso. Salvo ripensamenti l’accordo è destinato a terminare il prossimo 17 luglio. (Corriere della Sera)

Duro colpo sul ddl Calderoli sull’autonomia differenziata, si dimettono dal comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni: Giuliano Amato, Franco Gallo, Alessandro Pajno e Franco Bassanini. Il comitato aveva lo scopo di trovare coperture bipartisan al disegno di legge. I quattro dichiarano che non ci sono più le condizioni e si augurano che l’attuazione dell’autonomia rientri nei binari definiti dalla costituzione. Calderoli: “nessuno stop al disegno di legge”. Le opposizioni: “pietra tombale sul ddl”. (La Repubblica)

Indagata Daniela Santanchè, la ministra, accusata di bancarotta e falso in bilancio, riceve la notizia nel giorno in cui si difende in Senato. “Affermo sul mio onore che non sono mai stata raggiunta da alcun avviso di garanzia” il quotidiano “Il Domani” ha dato l’informazione senza indicare nessuna fonte. La maggioranza fa quadrato, le opposizioni chiedono le dimissioni (Libero)

Aperto il testamento di Silvio Berlusconi, la quota disponibile di Fininvest riservata ai figli Marina e Pier Silvio che guideranno l’azienda con il 53% delle quote azionarie. Al Fratello Paolo e a Marta Fascina un lascito di 100 milioni a titolo di legato. 30 milioni a Dell’Utri. Gli eredi si faranno carico in modo proporzionale delle donazioni decise dal padre.

Meloni in Polonia riconosce al leader Morawiecki di essere un pilastro dell’Europa, ringraziandolo per la sua posizione sull’Ucraina, nonostante la scorsa settimana il Paese, insieme all’Ungheria, non abbia aderito alla risoluzione dei migranti al consiglio Ue. Il Premier polacco ha annunciato un referendum sull’obbligo europeo di solidarietà. (Corriere della Sera)

Guerra Russia-Ucraina, esplosioni nelle regioni di Odessa, Kiev e Nikolayev. Salgono a nove i morti dell’attacco missilistico a Leopoli. Le forze di Kiev non vogliono riconquistare città rase al suolo come Bakhmut, l’unica opzione è accerchiare e isolare i russi. (La Stampa)

È morto l’ex premier e ultimo leader della Democrazia Cristiana Arnaldo Forlani, aveva 97 anni.

Via libera alla commissione bicamerale d’inchiesta sul Covid, si occuperà anche di Green pass, vaccini e cure negate, l’ex premier Conte e l’ex ministro Speranza danno in escandescenza. (La Verità)