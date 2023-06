LE NOTIZIE DELLA settimana: divide anche da morto, ora la sfida su vie e piazze

17 Giugno 2023

La scomparsa di Silvio Berlusconi, ha occupato le pagine dei giornali per l’intera settimana, non sono mancate le polemiche e le divisioni anche durante l’ultimo saluto, nonostante il lutto non dovrebbe essere materia di polemiche. Ai funerali lo Stato era presente nella sua forma più alta, qualcuno ha definito la giornata un “lutto nazionale popolare”. Personaggio divisivo? certamente. Quale leader non lo è o non lo è stato, per chiunque ci sarà sempre qualcuno che non si riconosce o non si è riconosciuto nel suo operato. Una cosa però è certa; c’è un po’ di Berlusconi in ognuno di noi.

La sua scomparsa ha già lanciato una corsa al suo ricordo, in arrivo proposte per celebrare la sua figura in luoghi simbolici a partire da Milano.

La controffensiva Ucraina procede lentamente. Notizie contrastanti da entrambi i fronti, per i Russi sembra arenarsi nelle regioni di Zaporizhia e Donetsk in una situazione di stallo, diverso il parere di Kiev che considera strategica la lenta avanzata volta a impegnare le riserve Russe per impedirne il trasferimento a Sud.

Salgono alle stelle i prezzi di frutta e verdura a causa dell’inflazione e del maltempo. Gli aumenti dal fruttivendolo e nei reparti della grande distribuzione organizzata segnano un incremento dei prezzi della frutta tra il 15 e 20% a livello nazionale. In tutto questo la domanda è inevitabilmente in calo dell’8% nei recenti mesi. Ad aggravare la situazione anche l’alluvione del mese scorso in Emilia Romagna che ha cancellato di netto 40 milioni di alberi da frutto.

Una Smart centrata a 110 km orari da un Suv Lamborghini, causa la morte di un bimbo di 5 anni e ferisce la madre e la sorellina ricoverate in ospedale. Alla guida un 20 enne youtuber trovato positivo alla cannabis che insieme ad amici stava girando un video per la sfida di passare 50 ore in auto. Oltre la tragedia la cosa sconcertante, raccontano alcuni residenti, è che i ragazzi si sarebbero poi fermati a filmare con gli smartphone le auto incidentale sorridendo senza ritegno. Riesplode la polemica su like e follower.

Buon weekend

MONDO

L’esercito Ucraino avanza lentamente, liberati i primi villaggi nel Donetsk.

Putin accusa: colpiti obbiettivi civili, Kiev dichiara: riconquistati 90 km di territorio.

La Nato comincia nei cieli tedeschi la più grande esercitazione aeronautica della sua storia.

Arrestata la ex prima ministra scozzese indagata per illeciti finanziari nel suo partito, rilasciata dopo poche ore si dice disposta a collaborare.

Gli Usa verso l’invio di munizioni con uranio impoverito da montare sui carri armati Abrams in arrivo. Secondo Kiev, la Cina fornisce invece chip occidentali per i missili russi.

Affonda al largo della Grecia un barcone partito dalla Libia e diretto in Italia. 79 i corpi recuperati e almeno 500 i dispersi. Trovati 100 bambini nella stiva, le vittime potrebbero salire.

CASA NOSTRA

Tecnici Europei a Roma per il Pnrr, Meloni ribadisce la sua contrarietà al Mes.

A Firenze scomparsa bimba Peruviana di 5 anni, sospetto rapimento.

E’ morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Si è spento lunedì 12 alle 9.30 all’ospedale San Raffaele dove era stato ricoverato lo scorso venerdì 9 giugno per accertamenti legati alla leucemia cronica di cui soffriva da tempo che non accennavano a migliorare. Poi la situazione è precipitata. Il Presidente Mattarella: ha segnato la storia della Repubblica. Omaggio bipartisan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo compreso quello di Vladimir Putin. Mercoledì i funerali di stato e giornata di lutto nazionale. Non sono mancate le polemiche. Rosy Bindi contesta il lutto nazionale Tra gli assenti al funerale, oltre all’ex presidente del consiglio Cont,e anche i rosso-verdi Fratoianni e Bonelli. Schlein presente.

E’ morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, si è accasciata mentre si trovava su un sentiero in Umbria in compagnia del marito.

Forza Italia, a Tajani la leadership provvisoria, poi sarà eletto un nuovo presidente.

Previsto un congresso nel 2024.

POLITICA

Von der Leyen e Meloni in missione in Turchia, obbiettivo riuscito a metà. 150 milioni subito, si tenta l’intesa entro la fine del mese. Il Leader Saied: “soldi per i rimpatri? Inaccettabile”

Articolo 1 si scioglie, c’è il rientro nel Pd e Bersani riprende la tessera.

Giustizia: in consiglio dei Ministri il disegno di legge del Ministro Nordio che prevede maggiori garanzie per chi è indagato, tra i provvedimenti previsti anche l’abolizione del reato di abuso di ufficio che incute il timore della firma ai pubblici amministratori. Per l’ANM, abrogazione ingiustificabile, è un reato spia per arrivare a reati più gravi.

ECONOMIA

Le azioni ordinarie Mediaset (Media For Europe) hanno guadagnato il 25% dalla notizia del ricovero di Silvio Berlusconi.

Vertice del Ministro Fitto con gli ispettori Ue, al lavoro per sbloccare la terza rata del Pnrr.

Lavoro, mezzo milione di nuovi posti negli ultimi 12 mesi. Con il calo degli inattivi il numero dei disoccupati supera i 2 milioni.

La Fed tiene fermi i tassi di interesse, l’inflazione sta rallentando anche se potrebbero servire altri rialzi.

La Bce invece li alza dello 0,25% e prevede un successivo aumento anche a luglio.

CULTURA

E’ morto Francesco Nuti, l’attore regista si è spento a 68 anni dopo un lungo periodo di sofferenza.

SPORT

L’Inter battuta nella finale di champions, ma è stata all’altezza degli avversari.

Il Verona resta in serie A, batte lo Spezia che retrocede.

La Ferrari vice il Gran Premio di Le Mans. Vince anche la Ducati al Mugello.

Nazionale Italiana di calcio sconfitta per 2 a 1 dalla Spagna. Si giocherà la finale per il terzo e quarto posto della Nations League.

INCHIOSTRO SPRECATO

Lite fra Fedez e Luis Sal: “Chiama la mamma, chiama l’avvocato” ed è subito meme.

Foto copertina Paz.Ca su Wikicommons