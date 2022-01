Ethereum: cosa aspettarsi per il 2022?

10 Gennaio 2022

Il 2021 è stato un anno record per Ethereum, considerata la tecnologia criptovalutaria in maggiore ascesa dello scorso anno con ottime prospettive di crescita anche per il 2022. L’anno passato il valore di ETH è aumentato del 294%, a fronte di un incremento di appena il 58% per Bitcoin, aprendo il 2022 con una capitalizzazione di mercato di meno della metà rispetto a BTC.

La scalata di Ethereum è legata soprattutto alla rete blockchain, sempre più utilizzata per le nuove soluzioni criptovalutarie come gli NFT, le applicazioni di finanza decentralizzata, gli smart contract e il Metaverso. Eppure nonostante la sperimentazione della versione ETH 2.0 Ethereum presenta ancora delle commissioni elevate, un aspetto su cui gli sviluppatori dovranno lavorare se vogliono competere con Bitcoin per il primato nel settore delle criptovalute.

Le previsioni 2022 su Ethereum al momento sono contrastanti, con alcuni analisti che stimano un possibile trend ribassista nel corso dell’anno, soprattutto se questa tecnologia non diventerà più accessibile e scalabile. Ovviamente, non mancano le opinioni positive sul destino di Ethereum nell’anno in corso, con molti investitori che prevedono una crescita di ETH nel 2022 e un potenziale target price tra 5 e 6 mila dollari.

Conviene investire su Ethereum oggi? Le opinioni degli esperti

In base a quanto riportato sul portale criptovaluta.it, il principale sito web d’informazione sulle criptovalute in Italia, il trend bearish degli ultimi mesi non è necessariamente un segnale negativo per il futuro di Ethereum nel 2022. Naturalmente i fattori da analizzare in questo contesto sono molteplici, dalla capacità di Bitcoin di diventare effettivamente più efficiente e versatile, alla diffusione nel 2022 dei nuovi ambiti applicativi criptovalutari, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni DeFi.

La criptovaluta rimane molto forte ed è in grado di attirare ingenti investimenti, inoltre può contare su un management solido e preparato guidato dal fondatore Vitalik Buterin. Allo stesso tempo non ci sono per ora concorrenti che possano impensierire davvero Ethereum, tenendo conto che molte tecnologie sorte negli ultimi anni sono state sviluppate per funzionare sulla rete di Ethereum, un approccio che dimostra la posizione di leadership acquisita dall’infrastruttura criptovalutaria.

Senza dubbio è importante partire dall’analisi tecnica e fondamentale per capire come e quando investire su Ethereum, per ottenere indicazioni essenziali sui possibili movimenti della criptovaluta nel breve e medio termine. Dopodiché la scelta dipende anche dagli obiettivi d’investimento, con la possibilità di speculare sulle oscillazioni di breve periodo con il trading online o puntare sulla crescita di lungo termine acquistando ETH presso un portale exchange.

In entrambi i casi è indispensabile avere una strategia d’investimento, un piano accurato per sfruttare appieno ogni opportunità finanziaria su Ethereum e proteggere al contempo il capitale attraverso un’adeguata gestione del rischio. Sicuramente Ethereum si propone come una delle criptovalute più interessanti del 2022, ad ogni modo è importante investire in modo prudente e consapevole, analizzando il contesto macroeconomico e valutando con attenzione i principali fattori di rischio.

Ethereum: i punti di forza e le debolezze da considerare per il 2022

Nel corso del 2022 la community di Ethereum implementerà l’atteso aggiornamento al protocollo ETH 2.0, una nuova versione della tecnologia criptovalutaria il cui scopo è rendere la rete più performante, con benefici importanti in termini ambientali ed economici. La nuova Ethereum dovrebbe essere infatti più accessibile per gli utilizzatori, grazie alla potenziale riduzione delle fee, inoltre dovrebbe diminuire il consumo energetico e mostrarsi dunque una soluzione più ecologicamente sostenibile.

Ethereum può anche contare su tantissimi progetti che ruotano attorno alla sua rete blockchain, tra cui MATIC, Uniswap e Loopring soltanto per citarne alcuni, un punto di forza rilevante che permette a Ethereum di continuare a crescere e innovare. Ciò avviene nonostante l’infrastruttura sia davvero ampia e complessa da gestire, al contrario di strutture più semplici e agevoli come quelle proposte da Solana e soprattutto da Cardano, ad oggi il principale competitor di Ethereum.

Sebbene la concorrenza sia sempre più forte e agguerrita Ethereum è al momento una tecnologia unica nel panorama criptovalutario, una caratteristica che rende ETH differente da altri crypto token e soluzioni blockchain. Se le prospettive per Ethereum sembrano essere positive nel 2022, dunque, bisogna comunque analizzare bene tutti i fattori d’incertezza, per comprendere se la criptovaluta possa inserirsi all’interno della propria strategia d’investimento e soddisfare i requisiti definiti per operare nel settore criptovalutario.