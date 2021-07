Importanza del bitcoin dal punto di vista economico

15 Luglio 2021

Riguardo a Bitcoin

Bitcoin è una criptovaluta lanciata nel 2009. È stato creato come software aperto. Bitcoin è creato da una persona (o un gruppo di persone) chiamato Satoshi Nakamoto. Ha pubblicato un documento sul bitcoin nel 2008. Il documento era intitolato Bitcoin: un sistema di contanti elettronico p2p.

Tutte le transazioni bitcoin vengono verificate e vengono registrate nella blockchain. Una Blockchain può essere considerata un registro pubblico. Le persone possono acquistare BTC tramite uno scambio online. Questi scambi aiutano le persone a convertire altre valute in bitcoin. Bitcoin Market è un esempio di tale scambio. È stato aperto nel 2010. Un altro scambio importante è MtGox. La capitalizzazione di mercato del bitcoin ha superato il miliardo di dollari nel 2013.

Gli utenti coinvolti nelle transazioni bitcoin rimarranno anonimi. Le transazioni verranno registrate nella blockchain. L’unico indirizzo pubblico degli utenti sarà disponibile nella blockchain. Gli indirizzi pubblici non contengono alcuna informazione personale dell’utente. Questo personaggio anonimo ha reso BTC la scelta preferita degli utenti. Per le transazioni Bitcoin, deve essere fornita la chiave pubblica dell’utente. Gli utenti dovrebbero anche inserire la quantità di BTC che desidera trasferire. L’indirizzo Bitcoin sarà associato a una chiave privata. Sarà la password e garantisce che le transazioni BTC siano autorizzate. Questa chiave privata sarà protetta e aiuterà gli utenti a firmare digitalmente le transazioni.

Bitcoin mining

Quando le transazioni vengono trasmesse nella rete BTC, i miner le raccoglieranno in gruppi. Ogni gruppo è chiamato blocco. Questi blocchi verranno aggiunti al registro pubblico, noto come blockchain. Un hash basato su queste transazioni accompagnerà ogni blocco. Block è accompagnato anche dal nonce. L’obiettivo principale di Miner è trovare il nonce. L’hash dovrebbe soddisfare i requisiti di sistema. Il calcolo dell’hash è difficile. Ma può essere facilmente verificato utilizzando le funzioni hash. Il miner di successo che trova un hash adatto trasmetterà il blocco nella rete BTC. I minatori riceveranno BTC di nuova creazione come ricompensa. Per controllare il tasso di creazione di bitcoin, viene regolata la difficoltà del mining di bitcoin. Viene regolato ogni 14 giorni in modo che il tasso di mining sia uno ogni 10 minuti.

Due scopi principali del mining di bitcoin sono evitare la doppia spesa e controllare la creazione di nuovi BTC. Il concetto principale di mining è la funzione hash. Mappa numeri o testo in una stringa di lunghezza fissa chiamata hash. Non possiamo dedurre il contenuto originale di un hash. Ma applicando la funzione hash, possiamo determinare se un hash è corretto o meno. Un minatore può trovare il nonce solo con il metodo del calcolo di un brute force. Il calcolo della forza bruta è un metodo per tentativi ed errori.

La verifica e l’aggiunta di blocchi alla blockchain aiuta la rete bitcoin a mantenere la sua integrità. Il numero di BTC assegnati è iniziato a cinquanta Bitcoin. Viene dimezzato dopo 210.000 blocchi. Ciò porterà a una riduzione del numero di Bitcoin di nuova creazione. Il numero massimo di bitcoin è 21 milioni. L’incentivo dei minatori si basa sul suo valore. Quando il prezzo di BTC aumenta, gli utenti otterranno maggiori profitti attraverso il mining di bitcoin. Ci saranno molti miner che lavoreranno per aggiungere blocchi alla blockchain. Ma solo uno di loro ci riuscirà. I pool minerari vengono formati per superare questo problema. Le piscine minerarie sono un gruppo di minatori. Distribuiranno ricompense tra tutti loro.

Per controllare la creazione di bitcoin, la difficoltà del mining di bitcoin verrà regolata dopo i blocchi del 2016. Questo per garantire che vengano estratti sei blocchi ogni ora. La difficoltà può essere regolata modificando il livello di potenza del computer. Quando più minatori entrano nella rete oi minatori disponibili dedicano più tempo al calcolo, la velocità di estrazione diventerà più veloce. Da siti web otterremo maggiori informazioni sul mining di Bitcoin.

Calcolo dei costi

La spesa principale del mining di bitcoin è il consumo di elettricità. Le macchine utilizzate nelle miniere consumano elettricità. Il denaro è necessario per acquistare l’attrezzatura.

Stime di gettito

Le entrate derivanti dall’estrazione di bitcoin sono BTC di nuova creazione. Bitcoin, che gli utenti ricevono come commissione di transazione, è anche una fonte di entrate.

Utile dal mining

Il costo dell’elettricità utilizzata per l’estrazione di Bitcoin è trascurabile rispetto al prezzo che gli utenti ottengono dalla vendita di un bitcoin tramite uno scambio.

