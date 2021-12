Perché più paesi dovrebbero fare di Bitcoin la loro moneta a corso legale?

29 Dicembre 2021

El-Salvador è il primo paese al mondo ad accettare Bitcoin come moneta a corso legale. Ecco perché più paesi dovrebbero seguire l’esempio.

Mentre molti paesi continuano a discutere se rendere Bitcoin un corso legale, El-Salvador ha fatto la sua mossa all’inizio del 2021, annunciando che la legislazione sarebbe entrata in vigore dal 7 settembre. Il presidente del paese è persino andato avanti promettendo $ 30 in Bitcoin a tutti i cittadini che scaricano e si registrano sul suo nuovo portafoglio crittografico, chiamato Chivo. Tuttavia, Bitcoin è una valuta rivoluzionaria con notevoli vantaggi per governi, aziende e famiglie in tutto il mondo. Ecco perché più paesi dovrebbero prendere in considerazione l’idea di rendere Bitcoin la loro moneta a corso legale.

Maggiore sicurezza e responsabilità nelle transazioni finanziarie

La regola d’oro nelle transazioni in valuta fiat è che deve sempre essere presente una terza parte per verificare le transazioni. Queste terze parti sono solitamente rappresentanti di banche o istituzioni governative, che sono vulnerabili all’influenza politica e alle normative istituzionali. Ciò ha eroso la fiducia del pubblico nelle istituzioni finanziarie tradizionali. Bitcoin offre maggiore sicurezza e responsabilità nelle transazioni finanziarie grazie alla sua tecnologia blockchain sottostante.

Blockchain verifica e compila tutte le transazioni Bitcoin su un registro digitale condiviso. La rete Bitcoin ha migliaia di computer (nodi) che contengono copie di registro simili, rendendo quasi impossibile scendere a compromessi. Questi record delle transazioni sono permanenti e accessibili solo agli utenti Bitcoin tramite chiavi di crittografia univoche. Ciò elimina la necessità del coinvolgimento di terzi nelle transazioni finanziarie, garantendo una maggiore sicurezza e apertura nelle transazioni finanziarie.

Maggiore inclusione finanziaria

Molte popolazioni in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, non hanno accesso ai servizi bancari. Ciò esclude quelle popolazioni dai mercati finanziari globali, il che limita significativamente il loro accesso al capitale. Rendere Bitcoin a corso legale risolverà questo problema perché gli utenti non devono aprire conti bancari. Invece, la creazione di un account Bitcoin richiede solo una connessione Internet e un dispositivo digitale come laptop, computer, tablet o smartphone, ora disponibile in molte parti del mondo. Come moneta a corso legale, Bitcoin aumenterà in modo significativo l’inclusione delle popolazioni non bancarie nei mercati finanziari globali poiché possono utilizzarlo per acquisire investimenti e ricevere pagamenti in tutto il mondo a loro piacimento. Ciò stimolerebbe anche lo sviluppo complessivo dell’infrastruttura digitale P2P, fondamentale per l’inclusione finanziaria.

Trasferimenti di denaro transfrontalieri a basso costo

I trasferimenti di denaro, in particolare i pagamenti internazionali, di solito costano molto a governi e aziende a causa delle commissioni elevate. I costi derivano principalmente dalle commissioni di banche e istituti finanziari per la scrittura di assegni, l’elaborazione di trasferimenti di denaro e altre detrazioni. Tali commissioni possono ammontare a un sacco di soldi, soprattutto per lo svolgimento di numerose transazioni giornaliere, settimanali o mensili.

Bitcoin offre trasferimenti di denaro a basso costo perché non coinvolge terze parti nelle transazioni e non è soggetto a normative governative. L’utilizzo di una terza parte come bitcoin-code.it per gestire il tuo portafoglio digitale Bitcoin può comportare costi aggiuntivi, ma i costi dei trasferimenti di denaro sarebbero comunque inferiori a quelli sostenuti con le transazioni in valuta fiat.

Adozione mainstream in crescita

Bitcoin si è evoluto con successo da una semplice valuta digitale per diventare una riserva di valore e un metodo di pagamento, accettato da molte aziende in tutto il mondo. Grazie alle continue campagne di leader del settore come Tesla Motors e PayPal, molte multinazionali e aziende locali ora utilizzano Bitcoin come mezzo di pagamento che i clienti utilizzano per acquistare beni e servizi. Bitcoin è ora una classe di attività, scambiata in borsa insieme all’oro e ad altri beni preziosi. Molti importanti investitori lo applaudono come una copertura sicura e migliore contro le valute legali, facilmente vulnerabili alle turbolenze economiche.

Molti paesi hanno ancora delle riserve sul rendere Bitcoin un corso legale. Tuttavia, le proprietà uniche di Bitcoin e le prestazioni stellari fino ad oggi indicano il suo enorme potenziale nel promuovere l’inclusione finanziaria, essenziale per lo sviluppo economico globale. Ecco perché più paesi dovrebbero prendere in considerazione l’idea di rendere Bitcoin la loro moneta a corso legale.