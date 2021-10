Gestione del rischio nel trading di Bitcoin

29 Ottobre 2021

Bitcoin è uno degli asset di trading più redditizi oggi, avendo sovraperformato quasi tutte le classi di asset nell’ultimo anno. Ora è una classe di attività a sé stante, che attrae investitori da tutti i settori economici in tutto il mondo. Tuttavia, le criptovalute sono anche strumenti finanziari altamente volatili, con rischi che potrebbero schiacciare i tuoi sogni di investimento in un vortice.

Il trading di bitcoin di solito comporta diversi rischi, tra cui il rischio di credito, il rischio legale, il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio operativo, tutti fattori che potrebbero influire sulla redditività dei trader. Ecco perché hai bisogno di alcune strategie di gestione del rischio prima di iniziare a fare trading di Bitcoin. Ecco alcuni consigli pratici sulla gestione del rischio per consentirti di ottenere il massimo dal trading di Bitcoin.

Dimensionamento della posizione

Il dimensionamento della posizione si riferisce al numero di token di criptovaluta che un trader è disposto ad acquistare. La probabilità di realizzare enormi profitti nel trading di Bitcoin di solito induce i trader ad acquistare il 30%, 50% o addirittura il 100% del loro capitale di trading. Tuttavia, questa è una mossa dirompente che può esporvi a gravi rischi finanziari. La regola d’oro è non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere.

Uno dei migliori approcci per ottenere il dimensionamento della posizione è considerare l’importo inserito rispetto all’importo del rischio. L’importo inserito è il denaro che sei disposto a investire in ogni singola operazione.

L’importo del rischio è il denaro che puoi perdere se il trading non va a tuo favore. Gli esperti consigliano di cercare sempre di limitare ogni posizione al rischio del 2%.

Il trading di bitcoin è come un attacco di piranha, che prende piccoli pezzi delle loro vittime fino a consumarne l’intero pezzo. Pertanto, dovresti limitare la sessione di trading al 6% per operazione per evitare di cadere nella trappola dei piranha. Ciò comporterebbe non più di tre posizioni aperte per 2%. Limitare i risultati nella capitalizzazione inversa garantisce che le tue perdite diminuiscano gradualmente con ogni perdita effettuata.

I trader di Bitcoin possono anche ottenere il dimensionamento della posizione attraverso il Kelly Criterion, che raccomanda di non rischiare più del 19% dell’intero capitale di $ 5.000 per ottenere i migliori risultati possibili in una serie di operazioni.

Stop Loss + Take Profit

Lo Stop Loss è un ordine eseguibile, che chiude una posizione aperta quando il prezzo scende a un limite specifico. Take Profit si riferisce a un ordine eseguibile, che liquida gli ordini disponibili quando il prezzo aumenta a un determinato livello. Entrambi gli approcci possono aiutarti a gestire i rischi nel trading di Bitcoin. Lo Stop Loss ti consente di evitare operazioni su operazioni non redditizie, poiché Take Profit ti consente di ritirarti dalla transazione prima che il mercato diventi negativo.

Puoi fare affidamento su Trailing Stop Losses e Take Profit che seguono automaticamente le variazioni dei tassi di cambio. Questa funzione è disponibile in rinomati scambi di Bitcoin, dotati di varie strategie per consentire ai trader di guadagnare da piccoli movimenti di prezzo.

Rapporto rischio/rendimento

Il rapporto rischio/rendimento confronta il livello di rischio effettivo con i potenziali profitti. Una cosa del trading di Bitcoin è che le posizioni più rischiose di solito tendono ad essere più redditizie. Pertanto, la comprensione del rapporto rischio/rendimento consente ai trader di sapere quando entrare in un trade e in posizioni non redditizie.

Il rapporto rischio/rendimento è uguale al prezzo target meno il prezzo d’ingresso, diviso per il prezzo d’ingresso meno lo Stop Loss. Prendiamo ad esempio il prezzo di ingresso di $ 11.500, lo Stop Loss di $ 10.500 e il prezzo target di $ 13.000.

Rapporto rischio/rendimento = (13.000 – 11.500) / (11.500 – 10.500) = 1,5 o 1:1,5

Un rapporto rischio/rendimento di 1:1,5 è il migliore, ma non dovresti mai fare trading con un rapporto inferiore a 1:1.

Come in altri aspetti della vita al di fuori del trading di Bitcoin, i rischi possono facilmente scoraggiarti dal fare mosse. Tuttavia, osservare le strategie di cui sopra e concentrarsi sulle potenziali vincite ti aiuterà a sviluppare un atteggiamento positivo e a ridurre significativamente le tue perdite nel trading di Bitcoin.