Nasce la fondazione ITS Maria Gaetana Agnesi per professionisti del digitale

18 Marzo 2022

Nasce una nuova scuola di eccellenza post diploma, ad alta specializzazione tecnologica, per formare Data Analyst e Digital Transformation Specialist. Si tratta della Fondazione – Istituto Tecnico Superiore ITS Maria Gaetana Agnesi – Tech & Innovation Academy.

La Fondazione, finanziata dalla Regione Lazio, avrà sede a Roma presso la Tim Academy di via Angelo Emo con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella formazione d’avanguardia su tecnologie dell’informazione e della comunicazione grazie alla collaborazione tra università, scuole, imprese ed enti locali. L’avvio delle attività formative è previsto entro la fine dell’anno.

L’omaggio a Maria Gaetana Agnesi – scienziata riconosciuta come una delle più grandi matematiche di tutti i tempi e prima donna ad ottenere una cattedra universitaria di matematica presso l’Università di Bologna – rende riconoscibile l’intento dei soci della Fondazione: quello di promuovere la formazione delle donne alle discipline STEM, in un periodo in cui le stime del Gender Equality Index di Eurostat raccontano di un’Italia in cui solo il 27% della forza lavoro nel settore ICT è femminile.

L’Istituto propone un’opportunità formativa unica per i giovani contribuendo alla creazione di un ecosistema deputato allo sviluppo di nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del paese.

I Soci sono: TIM e le aziende del gruppo (Noovle, Olivetti, Sparkle, Telsy), Cinecittà S.p.A, Engineering, NTT DATA, BIP, Randstad Italia, Adecco Italia, WeSchool, Eustema, Modis Consulting, Simbiosity, Accademia Italiana Videogiochi. L’iniziativa vede coinvolti gli Atenei di Roma ‘Università Sapienza’ e ‘Università LUMSA’, gli enti formativi Ass.for.seo, Adecco Formazione, Randstad HR Solutions, gli istituti scolastici (ITI Michael Faraday, ITIS Galileo Galilei, Liceo Scientifico Newton e IIS Carlo Urbani), oltre ai Comuni di Fiumicino, Cerveteri, Ladispoli, Tolfa, Arsoli e gli enti bilaterali ENIPG e EPIPGR.