Poesia | Alessandro Santese

2 Aprile 2022

L’isola intorno

Si apre una porta la apro

su un cortile. Tutto, oltre la ghiaia e le nubi che si addensano è stato compiuto,

come il verbo che va

alle case decrepite muovendo al silenzio,

al sonno che si stende e dimoia

sui volti come l’eterno, l’ultima

volta che diventa la prima che ci vedemmo, l’ultima

volta ancora in ogni verso interminato;

in ogni accenno di carezza.

Il dubbio, incredulo

ci sfiora. Ma

è più potente una forza che preme contro

il viso inerte un volto buio, accanto al letto

tutte le sere madre, mi guarda: nella stanza

entrano i venti dal profondo

del campo e si sollevano per poco

sfiorando due labbra

come fiori, come queste parole

una ad una io vi benedico,

e vi dimentico…

***

Alessandro Santese (Roma,1990) vive a Milano, dove insegna in un istituto superiore. È autore del libro La luce e l’enigma. E. Montale, gli Ossi, per uno studio (Universitalia 2016). Una selezione di suoi testi è uscita per il Premio città di Fiumicino nella plaquette Dimenticate (2019) e sulla rivista Poesia (Luglio / Agosto 2020). Di prossima pubblicazione la raccolta Vento nelle mani degli uomini (Crocetti Editore).