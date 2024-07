Poesia / Gabriel Del Sarto

25 Luglio 2024

Piccole capitolazioni

Amate noci-pesche delle notti estive, nei giorni

della nube invisibile giurai per sempre

che avrei odiato questa città. I fiumi,

i corpi. Guardavo il giardino di casa, guardavo

quell’uomo sulla sedia di plastica bianca

che scuoteva la testa parlando con mio padre

la mattina dopo e diceva che non sarebbe rimasto,

che avrebbe pagato solo metà mese, tornava a Modena

a finire l’estate, a casa sua, lontano da qui.

Ricordo confusamente cosa rispose mio padre.

Ma dopo Chernobyl e Seveso, quelli

erano gli anni delle vite appese al nulla

del progresso atomico, alla melodia

scoperta da Madame Curie

***

Anche in questa scena guardavo un giardino. La scuola

media, le architetture in cemento armato

i vasconi per l’acqua piovana, i pini in lontananza – dietro

l’hotel il mare, se aprivi c’era il suo profumo.

Un’insegnante istruiva la classe sulla necessità

di chiudere quello stabilimento. I mattini

di storia e geografia. Qualche

mio compagno non sapeva leggere.

I quartieri di edilizia popolare in cui abitava. Gli anni

ottanta cadevano su di me, l’educazione

cattolica costruiva quella mite ferocia che ancora

si scaglia contro tutti voi

***

Ho ancora un albero in mente

da trent’anni e non so più

come contenerlo – con me è sincero, albero

da frutta, susino sensibile con me, compagno

d’infanzia vero in quei pomeriggi

nel giardino, il palo della porta,

il pallone con me e mio padre

nella fabbrica: la lotta sindacale,

i contratti nazionali del lavoro, quella

dannata, ripetuta, Cassa Integrazione

*

Gabriel Del Sarto ha pubblicato le raccolte I viali (2003, Atelier), Sul vuoto (2011, Transeuropa) e Il grande innocente, (2017, Nino Aragno) poi rivisitate nel recente Tenere insieme (2021, Samuele Editore). A giugno 2022 è uscita la plaquette Sonetti bianchi per L’Arcolaio Editore. Ha pubblicato un saggio monografico sulla poesia di David Maria Turoldo (Raccontare la verità, 2019, Lamantica), è autore di alcuni saggi a carattere pedagogico come Raccontare storie (con Federico Batini, 2007, Carocci) e In un inizio di mattina (2012, Transeuropa) e, con Federico Batini e Simone Giusti, del manuale Narrazione e invenzione (Erickson, 2007). Lavora come insegnante negli istituti superiori e come formatore in ambito aziendale. In uscita, in primavera, un suo saggio breve sempre dedicato alla poesia di Turoldo. Dal 2020 si occupa anche della casa editrice che ha fondato, Industria & Letteratura, dirigendo in particolare, con Niccolò Scaffai, la collana di poesia denominata Poetica.