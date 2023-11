29 Novembre 2023

IL RAGNO E LA MOSCA – UMBERTO BELLINTANI (1914-1999)

Ho preso una mosca

e l’ho portata al ragno,

più per vedere la cosa

che per pietà del ragno.

La cosa la so da sempre

e l’ha permessa Dio.

Momenti col cuore in pace

momenti che sgozzo Dio.