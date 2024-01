Poeti del mercoledì – Levi

3 Gennaio 2024

12 luglio 1980, Primo Levi (1919-1987)

Abbi pazienza, mia donna affaticata,

abbi pazienza per le cose del mondo,

per i tuoi compagni di viaggio, me compreso,

dal momento che ti sono toccato in sorte.

Accetta, dopo tanti anni, pochi versi scorbutici

per questo tuo compleanno rotondo.

Abbi pazienza, mia donna impaziente,

tu macinata, macerata, scorticata,

che tu stessa ti scortichi un poco ogni giorno

perché la carne nuda ti faccia più male.

Non è più tempo di vivere soli.

Accetta, per favore, questi 14 versi,

sono il mio modo ispido per dirti cara,

e che non starei al mondo senza di te.