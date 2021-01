11 Gennaio 2021

Creazione

consiste

nell’isolamento

tempo diluito

in cui stilla

l’attenzione

e la variazione

apre

l’inatteso

In un viaggio

Da casa a casa

Sei ore

cinquantatre minuti

non poche macchine

persone come me

sole,

pacchi,

permessi di via

tessere annonarie

camion da sposa

senza sposa

quattro conferenze

in zona monti

non un turista

nessuno.

tre canzoni

una che non conoscevi

Lezioni asincrone

Da non dare

Più a nessuno

io non sento nulla

più nulla

e non ho voglia

wake