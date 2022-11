Da Meloni agli Usa, gli elettori swing sono i più affamati di democrazia

19 Novembre 2022

Mentre scrivo, le ultime corse delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti del 2022 sono state finalmente definite. Per lo più a favore dei repubblicani, che hanno goduto di una spinta modesta, ma fortemente sovrastimata, di cui tradizionalmente gode il partito fuori dal potere. Questo è stato soprannominato il “Red Trickle”, lo sgocciolamento rosso. E così un ultimo ciclo di notizie cliccabili viene spremuto dalle Midterms prima di rivolgere la nostra attenzione ai pronostici sulle elezioni presidenziali del 2024. Ma l’idea stessa dello sgocciolamento rosso è fuorviante, se non falsa, e smentisce il grande danno che la cronaca politica contemporanea ha arrecato alla comprensione delle elezioni da parte del pubblico e, ora, anche alle campagne stesse. La media, che in ultima analisi è ciò che descrive il red trickle, è un numero immaginario. Se dovessi fare un set di vestiti per la taglia media di tutti i lettori degli Stati Generali non andrebbe bene a nessuno.

Allo stesso modo, qualsiasi singola descrizione narrativa delle migliaia di elezioni che si sono svolte negli Stati Uniti la scorsa settimana non sarà un esercizio utile. Peggio ancora, le tattiche e le scelte fatte nel corso di queste elezioni saranno copiate senza criterio, sulla base di false comprensioni. Prendiamo gli esempi più interessanti: New York centrale e Michigan. Entrambi hanno una demografia molto simile e sono di fatto la rustbelt (insieme a Pennsylvania e Ohio) dei democratici reganiani, quel fenomeno degli anni ’80 che Donald Trump ha consolidato nelle elezioni del 2016.

Nello Stato di New York c’è stato uno tsunami rosso, quanto di più brutale ci si potesse aspettare. Il GOP ha inghiottito diversi seggi della Camera, tra cui il NY-19, distretto del presidente della campagna elettorale dei Democratici della Camera, Sean Maloney. Questo non è stato solo un fenomeno del nord, il partito ha perso terreno anche a South Brooklyn, sì, avete letto bene. La governatrice in carica, Kathy Hochul, che ha vinto con la percentuale più bassa degli ultimi 40 anni per un democratico, è ora ferita nella sua carica.

La sua controparte in Michigan, Gretchen Whitmer, viene invece indicata come una possibile scelta alternativa per il vicepresidente, grazie all’enorme e inaspettata onda blu in Michigan. Non solo il governatore Whitmer ha “battuto lo spread”, come avranno notato gli scommettitori, ma molti seggi della Camera che si pensava avessero perso sono stati mantenuti e, soprattutto, la legislatura statale è stata ribaltata, cosa che non accadeva dai tempi di Reagan: questa può essere correttamente definita una rivoluzione politica. Il frame ‘Red Trickle’ delle elezioni ha portato molti opinionisti e addetti ai lavori del partito a dichiarare che la democrazia e l’aborto come valori astratti o diritti umani si sono imposti sull’enfasi dell’ala progressista del partito sulle condizioni economiche.

La lezione del Michigan e di New York dice che questa è una falsa scelta. In entrambi i luoghi, i Democratici hanno fatto una campagna aggressiva per proteggere il diritto all’aborto. A New York si tratta di un valore astratto, poiché l’aborto è protetto dalla Costituzione, ma in Michigan è vero il contrario. Alcune delle leggi più reazionarie, terribili e arci-conservatrici contro l’aborto sono state emanate proprio dalla legislatura del Michigan che è stata appena ribaltata. Se non mi credete, cercate su Google “Michigan Rape Insurance” e vedrete l’enormità di ciò che ho descritto. In Michigan, il diritto di scegliere un aborto è economico e materiale; la possibilità di vederselo negare è reale e antidemocratica. Il centro-sinistra dà il peggio di sé quando viene indotto dalla destra a fare scelte sbagliate. Ciò accade di frequente, ma in questo caso sono costretti a fare questa falsa scelta a causa di una cornice giornalistica sbagliata ma accettata.

Le medie sono la materia dello sport. La NateSilverization della politica globale; notoriamente mescola sport e politica in una narrazione del vincitore che prende tutto, che è deterministica se non prevedibile. Il venditore di fumo contro il ragazzone in Pennsylvania è più interessante che esaminare il fatto che molte campagne che non hanno speso molto (l’avversario di Lauren Boebert in Colorado, Mandela Barnes in Wisconsin) hanno ottenuto risultati altrettanto buoni, se non migliori, di distretti simili in cui sono stati spesi centinaia di milioni. La domanda “Quanto sono efficaci le campagne elettorali?” sarebbe interessante.

Invece, abbiamo aghi, gradienti grafici e musiche a tema; i canali via cavo diventano bar in cui ci si ritrova con i fan della propria squadra e si urla contro lo schermo con una sola voce. Il sottoprodotto di questo processo di eccessiva semplificazione, il materiale di scarto del deflusso, è il concetto incompreso di “swing voter”, il mitico gruppo di elettori che ha fatto cambiare lo slancio della nazione in un senso o nell’altro. Ogni Paese ha la sua versione. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, immaginiamo che ci siano elettori economicamente conservatori e socialmente progressisti che si concentrano in gran numero al centro.

In Francia, i tradizionali partiti di centro-sinistra e centro-destra sono quasi scomparsi, ma questo implica che si tratta di un paese rarificato di estremisti che devono essere corteggiati? L’Italia ha notoriamente più partiti di centro che elettori di centro, ma le elezioni italiane del 25 settembre 2022 forniscono un esempio importante dell’abisso tra la cronaca e la realtà. La copertura nordamericana delle elezioni politiche italiane ha suscitato entusiasmo per un’elezione estremamente prevedibile. L’Italia “sbanda” o “inciampa” a destra; il neofascismo sta “salendo”, il postfascismo ha “catturato” o “sequestrato” l’Italia. E anche se può essere un titolo accattivante, implica un movimento di elettori italiani “oscillanti” solidamente a destra, cosa che semplicemente non è accaduta.

La vittoria di Giorgia Meloni il 25 settembre è stata il prodotto di un progetto politico di successo e di una politica di grande talento, non il risultato di uno spostamento a destra dell’elettorato italiano. Le elezioni potrebbero essere state perse per il centro-sinistra nel momento in cui Giorgia Meloni ha posto FdI al di fuori del consenso tecnocratico di Mario Draghi, un posto invidiabile in tempi di crisi. È stata una decisione strategica intelligente e di lungo periodo. Ciò che era sotto il suo controllo a livello della strada le ha fatto altrettanto bene; cioè temperare qualsiasi retorica pro-azienda eccessiva che normalmente viene fuori dalla destra, incanalando autenticamente il dolore della gente comune e non limitandosi a parlare delle loro rimostranze (come ad esempio Salvini).

Quindi, non solo Meloni e FdI sono stati l’unica formazione di destra a stare lontana dal governo, ma anche l’unico gruppo che era in qualche modo pronto a ricevere l’amore degli elettori swing. Ma, e questo è fondamentale, quell’amore è arrivato solo sporadicamente, la maggior parte della crescita della Meloni è avvenuta a spese del resto della destra, inghiottendo la Lega quasi per intero. Quindi l’asimmetria del voto smentisce la continua realtà della politica italiana che è quella di un equilibrio tra destra e sinistra, il fallimento del centrosinistra è stato un fallimento della politica, un fallimento nel portare i populisti all’ovile, un fallimento che è stato amplificato e distorto dalla nuova legge elettorale che ha sfruttato tutti i vantaggi territoriali della destra e li ha sottratti alla sinistra.

La vera sorpresa della serata è stata che il Movimento Cinque Stelle poteva ancora farsi strada tra gli elettori più giovani, tra gli elettori più emarginati, tra gli elettori più precari. Elettori in bilico che volevano sentir parlare di taglio delle tasse sul lavoro e di aumento dei salari. E dimostra che anche gli elettori swing sono affamati di democrazia e ne trovano poca. Non come valore astratto, ma democrazia come pratica, come cosa reale. Il fatto che questi elettori cerchino ancora il populismo significa che vogliono ancora raggiungere il successo attraverso mezzi democratici, solo che non vedono il percorso nel quotidiano tira e molla della politica.

Alla fine non hanno modo di far sentire la loro voce se non commettendo atti di vandalismo politico, come uno spettatore di una partita di calcio che sa che il suo unico impatto sul gioco può essere quello di correre in campo per disturbare il gioco. Un Primo Ministro che nessuno ha votato, candidati senza mandato, partiti che scelgono le liste nelle proverbiali “stanze piene di fumo”. È la stessa storia in tutte le democrazie industrializzate, l’aumento della professionalizzazione della politica e la riduzione degli iscritti. Il partito laburista del Regno Unito, la più grande formazione di centro-sinistra di tutta Europa, sembra deciso a limitare i propri iscritti anche quando il partito sale nei sondaggi.

E se gli elettori che votano come se non fossero convinti, non sono convinti? E se la demorazia, come l’aborto, fosse una questione materiale e si dovesse offrire qualcosa di concreto?

C’è un elemento volatile nell’elettorato di tutto il mondo. Le elezioni non avvengono da sole, ma a cicli. Abbiamo assistito a un precedente ciclo elettorale iniziato in Emilia-Romagna e Toscana e proseguito negli Stati Uniti e in Germania con l’elezione di Biden e Scholtz, dimostrando che quando il centro-sinistra tradizionale attrae la sinistra civica e gli elettori “swing”, si ottiene una maggioranza praticabile contro una destra sempre più dura. Il pendolo sta per spostarsi nella direzione opposta, dato che questi governi non riescono a dare risultati.

L’inaspettato successo di Conte il 25 settembre è stato ovviamente solo l’inizio. Il 30 ottobre, il presidente brasiliano Bolsonaro ha nuovamente superato le aspettative, arrivando a 2 punti scarsi dal vincitore di sinistra Lula. Bolsonaro non ha molto più di una base del 20% da cui partire, ma l’ha più che raddoppiata, al di fuori dei sondaggi, perché molti elettori stavano aspettando dietro le quinte ed erano stufi di sentirsi dire che “dovevano” votare per Lula. E ora, il 30 ottobre, un voto per Bolsonaro non è solo un voto per la sua insipida e pericolosa visione di destra, ma è anche un modo per dire: “Voglio scelte reali, voglio la democrazia”.

La destra svedese ha superato i socialdemocratici di centro-sinistra, sostenuti da questi elettori oscillanti, alcuni dei quali non erano convinti della sincerità e altri dell’efficacia di imitare i messaggi di sicurezza della destra “dura contro il crimine”, ma tutti non credevano di essere ascoltati. L’elettorato israeliano, che ha già messo insieme una coalizione di destra per mettere da parte Netanyahu, ha ora messo insieme un’altra coalizione di destra che include alcuni dei personaggi più sgradevoli della destra israeliana per riportare Netanyahu al potere. Agli elettori di tutto il mondo è stato detto che devono votare per il centro-sinistra per evitare la destra. Per la maggior parte negli ultimi due anni lo hanno fatto. Con il lavoro e il tempo, naturalmente, gli swing voters torneranno a votare per il centro-sinistra, come abbiamo appena visto con i successi dei Democratici nelle elezioni di metà mandato, ma a meno che le loro voci non vengano incorporate nelle strutture dei partiti e nei programmi politici, a meno che il loro desiderio di democrazia non venga ascoltato, si tratterà ancora una volta di una visita temporanea.