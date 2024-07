Saviano: “Insider andrà in onda nella peggiore Rai di tutti i tempi”

19 Luglio 2024

Oggi, alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, è stato ufficializzato il ritorno di “Insider – Faccia a Faccia con il crimine”. Il programma di Roberto Saviano andrà in onda su Rai3 da lunedì 2 settembre alle 21.20.

Il programma, annunciato e sparito l’anno scorso e per il quale si erano mossi persino i parenti delle vittime innocenti delle mafie, finisce sotto l’egida di Rai Cultura di Silvia Calandrelli e non nell’Approfondimento di Paolo Corsini.

La faccenda che ha coinvolto Saviano e il suo programma, e che trovate al link qui sopra, è stata lunga e travagliata. Difficile trovare una giustificazione a quanto successo, ma inevitabile la dura presa di posizione dello scrittore che ha oggi pubblicato questo post sui suoi canali social:

Nella peggiore Rai di tutti i tempi, andrà in onda il mio programma “Insider, faccia a faccia con il crimine”.

Lo hanno comunicato oggi i vertici Rai durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva.

Censurato per più di un anno (il programma è pronto dall’estate scorsa), censurato per volontà politica, “Insider” andrà in onda solo grazie alle pressioni fatte dall’Associazione dei famigliari delle vittime di mafia e alle migliaia di firme di spettatori, che ringrazio con tutto il mio cuore.

La televisione pubblica che censura un programma che svela le dinamiche mafiose… una vergogna senza fine.

E ora, solo perché costretti, i vertici lo manderanno in onda.