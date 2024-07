Indigestione generale

11 Luglio 2024

Il generale è troppo. È troppo tutto, perfino per il Rassemblement National, che pure è agli estremi della destra in Europa. I Patrioti per l’Europa, antieuropeisti (ebbene sì…) di cui fanno parte i partiti e partitini delle destre estreme europee, sovranisti e populisti, Lega compresa, probabilmente non lo vedranno come vicepresidente dell’ammucchiata, perché l’RN non lo vuole.

Le posizioni al contrario di Vannacci sono note a tutti: tra l’elogio della Decima Mas, l’anormalità degli omosessuali, i razzismi e tutte le molte altre amenità che ha vomitato nei suoi libri e durante la sua campagna elettorale, evidentemente il generale risulta indigesto.

Il fiore all’occhiello di Salvini, ma come! Un uomo tutto d’un pezzo che ha difeso l’Italia! Che onta, non capiscono niente i lepenisti. Farsi scappare un oscurantista così, in effetti, non capita tutti i giorni. Chissà come il Capitano incanterà stavolta Marine che pure è stata una sua sostenitrice. Ma al momento di dividere le poltrone ecco che torna il sovranismo e non poteva essere che così, ogni buon sovranista difende il proprio orticello. Il vice? Te lo scordi, Salvinì.

Probabilmente al capitano è sfuggita di mano l’attitudine adolescenziale che conduce i giochi suoi e del generale. Dall’esterno entrambi vengono visti, infatti, come due teenager vivaci e stupidotti e in un consesso serio che ha bisogno di persone un po’ più mature, questi eccessi infantili non sono ammessi. Non sarebbero affidabili. Mentre i loro, che pure sono altrettanto adolescenziali, sarebbero meglio. Ma, si sa, la grandeur francese di tanto in tanto vuole oscurare la grandeur degli altri. Anche quando sono grandeur al contrario (petitesse), come quella di Vannacci.

Probabilmente la ragione principale è che lo ha deciso, di sua spontanea volontà, il Capitano, senza consultare nessuno: il vicepresidente sarà lui, punto e basta. E questo ai francesi non è andato giù, perché loro sono sempre, appunto, i primi della classe. Nel bene e nel male, e quindi nel meglio e nel peggio, sebbene trovare un po’ di bene negli ultimi anni sia una bella sfida, visti i danni provocati anche da Macron, di cui si vedono i risultati oggi.

E allora fanno finta che gli eccessi, comunque assai evidenti, di Vannacci, non siano compatibili colle posizioni favolosamente progressiste dell’RN.

Patrioti per l’Europa. Mah, chissà come saranno mai compatibili un patriottismo europeo e i sovranismi regionali di questi conglomerati politici di ultradestra, visto che la patria è qualcosa di diverso dalla propria nazioncina, nel caso dell’Europa.

Ricordiamo une jolie pensée di Guy de Maupassant, scrittore francese che dovrebbe essere studiato dappertutto: “Si la guerre est une chose horrible, le patriotisme ne serait-il pas l’idée-mère qui l’entretient ?” ovvero: “Se la guerra è qualcosa di orribile, non è forse il patriottismo l’idea madre che la sostiene?” Ecco. I patrioti per l’Europa, seh! Che buffoni.

Anche qui, il cervello, al momento della creazione, nel loro caso non è stato distribuito equamente oppure nel propagarsi di generazione in generazione si è alquanto diluito. Quello che emerge è l’impudenza, oltre a un’inconsapevolezza totale.

Detto questo, spero in una rissa familiare sanguinosa (le risse familiari sono le più crudeli) all’interno dei Patrioti per l’Europa, così si vedrà chi è più patriota dell’altro. I panni sporchi si lavano in famiglia.