I tre fatti di queste elezioni europee

27 maggio 2019

Finalmente è terminato questo lungo calvario chiamato campagna elettorale, una delle più lunghe e sfiancanti che la storia repubblicana possa annoverare. La mattinata successiva alle elezioni è anche peggio: una lotta tra chi deve difendere con i denti la propria vittoria, magari poco conclusiva, e chi dovrà rivendicare qualche “non sconfitta” e questionare sui numeri altrui, nonché sulle tornate precedenti.

Su Twitter, in un marasma di cinguettii avvelenati, fioccano le conclusioni affrettate su quello che sarà il futuro del Mondo, dell’Europa, degli italiani e di tutto quanto. Se ci fermiamo, anche solo per qualche secondo, la prima cosa che possiamo notare è che sulle sorti politiche degli europei è stato appena scritto un punto interrogativo grande quanto una casa. È stato eletto un Parlamento europeo più frammentato di come l’abbiamo lasciato ed è anzitutto normale ritenere che questo porterà inevitabilmente ad un maggiore pantano, a meno che non prevalga – ci sarebbe da augurarselo – un fortissimo spirito cooperativo di stampo europeista.

Proprio nella pseudo-maggioranza europeista, non solo abbiamo “teste” molto diverse tra loro, ma c’è anche chi è abituato – PPE in primis – ad intavolare con i sovranisti. Come finirà?

Ci sono almeno tre fatti da raccontare con franchezza dopo queste elezioni.

Anzitutto, l’Italia ci perde a livello di rappresentanza, dacché la Lega, che non è nemmeno riuscita ad eguagliare il PD delle Europee 2014, sarà alla testa di una coalizione di minoranza. Ne consegue che sarà difficile accedere alla stanza dei bottoni non avendo maggioranze relative nella coalizione europeista. Succede, quando fai scelte di campo ben precise.

Meno precise sono, tuttavia, le politiche future che i sovranisti vorranno proporre nelle sedi europee, ma questa è un’altra storia. Non è però tutta una questione di sovranismi e populismi, in quanto dovremo comunque lasciare sul terreno tre cariche molto importanti: la Presidenza della Banca Centrale Europea, attualmente presieduta da Mario Draghi (certamente la più importante); la Presidenza del Parlamento Europeo, guidata da Antonio Tajani (anche se quest’ultima viene cambiata ogni due anni e mezzo); l’incarico dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza (nonché uno dei vicepresidenti della Commissione), occupato da Federica Mogherini.

Proprio sulla nostra Lady PESC sarebbe necessario farsi qualche domanda: spesso si è erroneamente sminuito il ruolo dell’Alto Rappresentante, sostenendo che l’Unione Europea sia incapace di produrre una politica estera comune. Se riteniamo che una poltrona non valga poi tanto, non sarebbe forse il caso di posizionare un uomo (o una donna) che valga qualcosa? Ritornando quindi al tema della rappresentanza, non è che forse sono proprio le persone a valere più delle poltrone? L’Italia ha davvero beneficiato della presenza dei suoi cittadini in alcuni ruoli chiave delle istituzioni europee?

Inoltre è necessario tenere presente anche il “deficit”, sempre più ampio, di partecipazione dei cittadini italiani all’interno degli enti europei, descritto magistralmente da Stefano Campolo per gli Stati Generali lo scorso 11 aprile.

Il secondo fatto, ormai indiscutibile, è la scelta di campo ben precisa che fanno gli italiani: il Centrodestra – ammesso che ritrovi l’unità – vale oltre il 49%. La Lega, che ormai vale oltre un terzo dell’elettorato, è il primo partito persino in Emilia Romagna, e la coalizione verde-blu ritorna alla guida del Piemonte, dopo aver portato a casa (dal 4 marzo 2018) Lombardia, Valle d’Aosta, Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna e Basilicata.

Il terzo fatto, altrettanto indiscutibile, è la rovinosa disfatta dei Cinque Stelle, i quali non solo dimezzano i consensi del 4 marzo 2018 (a distanza di un anno, è da Guinnes world record) ma fanno peggio persino rispetto alle europee del 2014, quando raccolsero il 21%.

È il risultato dell’insipienza e della non scelta, un messaggio che devono saper cogliere al più presto anche il Partito Democratico, Più Europa – che dovrebbe rischiare un po’ di più e lasciare certi apparentamenti – e Forza Italia, il partito-azienda padronale che, travolto dalle divisioni, s’incammina verso il suicidio, più o meno assistito dai più o meno alleati.

Bisogna avere il coraggio di prendere posizioni più forti e più nette, visto che l’ambiguità è proprio l’ultima arma con la quale si possano affrontare i populisti. La nuova rappresentanza diretta proposta dai Cinque Stelle, altro non è che la via oclocratica che li ha portati alla sconfitta. Davvero si crede ancora che si possa governare delegando, quasi giorno per giorno, ogni decisione ai cittadini? Democrazia rappresentativa è responsabilità di un popolo, con la consapevolezza che una scelta, prima o poi, dovrà necessariamente scontentare qualcuno. Dopo Ilva, TAV, TAP, le “sceriffate” contro i Benetton sulle macerie del viadotto, gli stessi Benetton a cui poi hanno chiesto di entrare nel buco nero di Alitalia. Una fiera continua dell’incoerenza nella quale ci si stanca subito: lo stesso popolo (meridionale) per il quale è stato approvato il tanto decantato reddito di cittadinanza, adesso, ha abbandonato il Movimento disertando le elezioni o passando dalla parte della Lega, evidentemente non soddisfatto al momento dell’incasso. E che dire dell’incoerente campagna elettorale condotta denigrando i compari di governo? Tra “manine” che scrivono le norme e sottosegretari che dalla sera alla mattina sono diventati “impresentabili” o troppo “estremisti” ad essere preso in giro non è stato, in realtà, il loro compagno di viaggio, bensì proprio l’elettorato che ora ha disertato.