Nel 2024 a Roma aprirà il primo pronto soccorso veterinario gratuito d’Italia

13 Novembre 2022

La Capitale sarà la prima città nel nostro Paese ad avere una struttura ospedaliera veterinaria, con un servizio di pronto soccorso attivo H24 ed un’area interamente dedicata all’isolamento di animali affetti da patologie trasmissibili

Roma– Nel 2024, nella Capitale, sorgerà il primo ospedale veterinario gratuito, dotato di un pronto soccorso attivo 24 ore al giorno e con un padiglione interamente dedicato ad isolare gli animali affetti da patologie trasmissibili.

La notizia è stata ufficializzata dallo stesso Comune di Roma, con il primo cittadino Roberto Gualtieri, che si è detto entusiasta del progetto.

La Giunta capitolina ha già provveduto ad avviare il percorso di riqualificazione e di ampliamento del canile comunale di Muratella, nonché di realizzazione della prima clinica in Italia, che permetterà l’accesso gratuito a soccorso e cure veterinarie.

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Rifiuti di Roma, che segue direttamente i lavori di attuazione del progetto, spiega che l’ospedale sarà realizzato all’interno delle strutture esistenti, attraverso il recupero di spazi non utilizzati, con una superficie totale di circa 670 mq.

La struttura clinica sarà dotata di: un pronto soccorso attivo H24; laboratori di diagnostica e analisi; sala gessi; sale operatorie; terapia intensiva; degenza post-chirurgica; area di isolamento per animali con malattie trasmissibili.

Come non accogliere la notizia un segno di incoraggiamento e di civiltà per il futuro, nell’ambito della tutela dei diritti degli animali, per continuare a lottare e progredire affinché venga riconosciuta loro la stessa dignità degli esseri umani. Un esempio da esportare al più presto anche in altre città, come punto di riferimento per tutte quelle emergenze che si verificano spesso nell’indifferenza generale, e peggio ancora nella solitudine più profonda di anime pure, condannate a soffrire senza facoltà di replica.