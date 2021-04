Cinecittà, Chiara Sbarigia è la nuova presidente

22 Aprile 2021

Il cdacdell’Istituto Luce Cinecittà ha nominato Chiara Sbarigia come presidente. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Dario Franceschini che le ha augurato buon lavoro. Già apprezzata direttrice del Roma Fiction Fest, Sbarigia è laureata in Lettere ed esperta conoscitrice del settore della produzione audiovisiva italiana e internazionale. Ha iniziato il suo percorso nel 1994 e nel 2003 viene nominata direttore generale dell’APA, la maggiore associazione di produttori dell’audiovisivo. Nel 2015 è stata nominata direttore operativo del MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo e nel 2020 presidente di Apa Service e tesoriere del Coordinamento europeo dei produttori indipendenti (CEPI). Sabrigia ha inoltre ricoperto il ruolo di giurata nelle ultime edizioni del Festival delle serie-tv di Montecarlo.

Come presidente di Cinecittà-Luce, Sbarigia sarà impegnata in n ambizioso progetto di rilancio e posizionamento dell’ente a livello internazionale che vede coinvolti i territori, i lavoratori e le imprese di settore. «Esprimo grande soddisfazione per la nomina a presidente di Chiara Sbarigia», ha commentato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. «La direttrice di APA ha già dimostrato doti e competenze ricevendo apprezzamenti anche all’estero, che sono sicura risulteranno utili per il rilancio e trasformazione dell’Istituto Luce Cinecittà in una Hollywood europea. L’auspicio è che in questo clima di rilancio, Cinecittà diventi anche un centro di attrazione e di investimenti esteri per il settore cinematografico e delle telecomunicazioni».