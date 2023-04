La storia è patrimonio della Repubblica

1 Aprile 2023

In quanto insegnante , e perciò tenuto a conformare il proprio insegnamento ai valori della Costituzione nata dalla Resistenza, oggi in classe ho parlato della azione armata di Via Rasella, con l’ausilio di documenti e della magnifica lezione del professor Barbero.

I ragazzi hanno apprezzato e mi hanno ringraziato.

Sono solo un insegnante, non la seconda carica dello Stato, ma credo che la storia – basata sula verità – sia patrimonio di ogni persona che lavori nella pubblica amministrazione.

Barbero, chiudendo la sua lezione, commenta: “strano Paese il nostro”. Appunto.

https://www.youtube.com/watch?v=BM62adfs3gQ