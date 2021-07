La Carta dei valori di Nouvelle Donne. Uno spunto per il Movimento 5 stelle

19 Luglio 2021

E’ imminente la presentazione e la votazione della Carta dei principi e dei valori redatta da Giuseppe Conte per il nuovo Movimento 5 stelle 2050. Per poterla giudicare è utile compararla a quella di alcuni partiti europei che presentano alcune somiglianze con il Movimento 5 stelle. Nei giorni scorsi ho presentato la Carta dei valori dei Gruenen tedeschi e quella del Partito Verde Europeo. Oggi presento la Carta dei valori di un giovane partito francese, Nouvelle Donne, i cui temi social-ecologici e metodi politici digitali lo accomunano in parte al Movimento 5 stelle.

Nouvelle Donne è un movimento politico francese di sinistra fondato nel 2013 da Pierre Larrouturou, l’uomo politico che fu a lungo nel Partito socialista francese e che nel 2019 fu eletto al Parlamento europeo, dove fa parte del gruppo socialdemocratico ed è relatore dalla Commissione Bilancio. Il nome Nouvelle Donne evoca il New Deal del Presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt degli anni ’30 e ’40 alle cui politiche di radicali riforme sociali ed economiche Nouvelle Donne esplicitamente si richiama. Il partito, infatti, scaturisce dal Collettivo Roosevelt, un club di riflessione fondato nel 2012 a Parigi da personalità politiche della sinistra francese come Michel Rocard, Stéphane Hessel, Edgar Morin, Susan George, Dominique Meda e Pierre Larrouturou.

I temi principali di Nouvelle Donne sono la critica della speranza in una impossibile crescita economica come mezzo contro la disoccupazione, una riduzione equa del tempo di lavoro, un reddito universale, una politica di transizione ecologica e di contrasto del degrado del clima da condurre anche grazie ai cespiti di una nuova tassazioni delle transazioni finanziarie, una politica commerciale e di cooperazione più generosa verso i paesi in via di sviluppo, e nuove forme politiche digitali di partecipazione al partito e alle istituzioni.

“Non siamo mai stati così ricchi globalmente “ dice Larrouturou. “Abbiamo tutto per vivere in un paese di cuccagna. L’unico problema è la distribuzione: distribuzione del reddito, del lavoro, del potere, dell’accesso alla cultura”. “Da cinquant’anni in Francia la curva della crescita diminuisce decennio dopo decennio. Bisogna capire che si tratta di un circolo vizioso” dice Larrouturou, che propone una settimana media di 32 ore ore di lavoro e di quattro giornate e ricorda che in Francia questa è già praticata da quattrocento aziende di successo.

Esaminiamo quindi su quali valori si fonda questo giovane partito francese che, a mio avviso, potrebbe offrire buoni spunti al nuovo Movimento 5 stelle 2050.

CARTA ETICA DI NOUVELLE DONNE

Questa carta etica è una guida per l’azione.

È l’espressione dei modi di agire che stiamo sviluppando. Essa ispira le scelte nell’attivismo quotidiano di ogni partecipante al nostro movimento, per dare vita ai suoi valori e principi fondanti. La nostra ambizione è quella di creare una nuova forma di politica e di inventare un nuovo modo per far vivere la democrazia, sia nel nostro paese che nel nostro movimento politico.

I NOSTRI PRINCIPI

I principi fondamentali che noi affermiamo e nei quali crediamo sono i seguenti.

1. Non c’è pace duratura senza giustizia sociale

2. Una disparità troppo grande nella distribuzione della ricchezza e del potere è un generatore di violenza.

3. Lo sradicamento della povertà estrema, la lotta contro la precarietà e il degrado degli alloggi, l’accesso alle cure e alla salute e l’assistenza sanitaria sono questioni di civiltà.

4. Le nostre società devono essere costruite sul rispetto e l’interesse dei popoli, indipendentemente dal loro livello di sviluppo. La lotta contro la fame nel mondo deve ispirare le relazioni e gli accordi internazionali.

5. Il progresso tecnico e l’aumento della produttività devono tornare ad essere fattori di progresso sociale, emancipazione e diversificazione delle attività umane.

6. La crescita materiale infinita non è possibile né auspicabile; il rispetto degli ecosistemi e degli esseri viventi, la protezione della biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico sono un dovere per tutti.

7. Dobbiamo inventare un modello di società basato sulla realizzazione e l’emancipazione della persona umana e sulla prosperità dei popoli e dei cittadini.

I NOSTRI VALORI

Ci per i seguenti valori:

8. Responsabilità – Non siamo solo responsabili di ciò che facciamo, ma anche di ciò che permettiamo che accada, collettivamente e individualmente.

9. Libertà – Promuoviamo un equilibrio costante tra le libertà collettive e quelle individuali.

10. Partecipazione – La politica non è riservata a nessuno, tutti possono prendervi parte, e la qualità dell’azione politica incoraggia tutti a partecipare.

11. Benevolenza – Le relazioni tra gli esseri umani sono la loro più grande risorsa, e la politica contribuisce all’arte di vivere insieme.

12. Rispetto del contradditorio e delle minoranze – Questo è il fondamento della democrazia e ispira tutte le nostre delibere e decisioni

13. Equanimità – Nessuna forma di oltraggio, estremismo o fondamentalismo ispira l’azione pubblica e informa il dibattito politico.

I NOSTRI IMPEGNI

14. Nouvelle Donne ha una visione a lungo termine per la trasformazione della società, e propone azioni immediate o a breve termine per attuarla.

15. Qualunque sia l’urgenza di agire, sono i nostri valori e gli obiettivi che ci uniscono a dettare le nostre proposte.

16. Il nostro movimento è costruttivo. Si permette di esprimere delle critiche solo quando è in grado proporre delle alternative.

17. Nouvelle Donne è impegnata in pratiche politiche etiche e trasparenti e in una vita democratica basata sulla possibile partecipazione di ogni cittadino al futuro della società.

IL NOSTRO MOVIMENTO

18. Nouvelle Donne pone la qualità delle relazioni tra le persone al centro delle sue operazioni e azioni. Presta altrettanta attenzione alla qualità dell’obiettivo da raggiungere che al modo in cui lo si raggiunge.

19. Il nostro movimento fa dell’identificazione e dello sviluppo dei talenti dei suoi membri, attivisti e simpatizzanti un pilastro del suo funzionamento.

20. Stiamo progettando e costruendo una forma politica moderna, decentralizzata e in rete, che offre a ognuna e ognuno i mezzi per partecipare a un esercizio democratico autentico e significativo.

22. L’organizzazione del nostro movimento è rigorosa per permettere un’azione politica efficace ed efficiente. Tutti contribuiscono in modo serio e pragmatico.

I NOSTRI ADERENTI

23. I nostri aderenti sono cittadini impegnati, ognuno al proprio livello, e contribuiscono in molti modi alla trasformazione della nostra società.

24. I nostri aderenti ricevono una formazione per perfezionare il loro impegno. Sono i benvenuti e hanno accesso a tutte le informazioni sul nostro movimento e sul suo funzionamento.

25. I nostri aderenti sono invitati a partecipare attivamente alla vita del movimento. Hanno accesso, senza discriminazione, alle responsabilità sia partitiche che elettive.

26. I nostri membri hanno la libertà di espressione e sono rispettati nelle loro opinioni. La libertà di dibattito e la libertà di voto sono regole intangibili.

I NOSTRI DIRIGENTI

27. I dirigenti del nostro movimento sono attenti al rispetto del contraddittorio. Sviluppano le loro competenze per fare della diversità una ricchezza e una forza del nostro movimento.

28. I responsabili del nostro movimento sono impegnati nella comunicazione non violenta, sia all’interno che all’esterno del movimento.

29. I responsabili del nostro movimento sono solidali tra loro e con le decisioni collettive.

30. I dirigenti del nostro movimento esercitano una rigorosa limitazione dell’accumulo e del rinnovamento delle loro funzioni.

I NOSTRI ELETTI

31. I nostri eletti devono rispettare una rigorosa limitazione dell’accumulo e del rinnovo dei mandati e delle funzioni.

32. I nostri rappresentanti eletti che ricevono un’indennità per il loro mandato, ne devolvono una parte al movimento per contribuire al suo sviluppo.

33. I nostri eletti pubblicano la loro dichiarazione di interessi quando accettano di essere candidati, e una dichiarazione di patrimonio all’inizio e alla fine del loro mandato.

34. I nostri candidati si impegnano per iscritto a dimettersi dal loro mandato e da tutte le funzioni di responsabilità all’interno del nostro movimento in caso che siano condannati per un reato contro la probità. “Non cercare mai il progresso di un uomo altrove che nelle sue azioni” (Epitteto). I membri di Nouvelle Donne sanno che solo le azioni contano. Si impegnano ad agire secondo questa carta etica, ad assicurarne il rispetto e a partecipare così alla trasformazione della società.

Nouvelle Donne è un partito civico, unitevi a noi per riprendere in mano il futuro!