Al via le regate preliminari dell’America’s Cup

22 Agosto 2024

Sul finire dell’estate si alza il sipario sull’America’s Cup. La competizione velistica più celebre al mondo è pronta a conquistare i tanti appassionati di questo sport indissolubilmente legato alla tecnologia ma ancora totalmente dipendente dal vento e dal mare, come agli albori della sua storia.

Un nuovo e avvincente format

Nel pomeriggio di giovedì 22 agosto si apriranno le regate preliminari. Da queste usciranno le due sfidanti per la Coppa delle Ghinee, il prestigioso trofeo che viene consegnato all’equipaggio vincitore dell’America’s Cup. A contenderselo ci saranno i campioni in carica di Emirates Team New Zealand che se la vedranno, nella loro prima regata, contro la crew di Max Sirena, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli. Le altre due sfide vedranno Alinghi contro Orient Express e American Magic di fronte a INEOS Britannia. A chiudere il primo pomeriggio di gare ritroveremo Luna Rossa contro Orient Express. Tutte le sfide saranno dei testa a testa, un equipaggio contro l’altro.

I nuovissimi AC75, imbarcazioni ipertecnologiche che ricordano più degli aeromobili che delle barche a vela, saranno tutti protagonisti di tête-à-tête. Al termine di queste sfide, la classifica generale ci dirà quali saranno i due equipaggi che si sfideranno per alzare la coppa e guadagnarsi tutto il prestigio e la gloria riconosciuti a chi solleva questo importante trofeo. La formula delle sfide uno contro uno fin dalle fasi preliminari serve non soltanto a velocizzare la competizione, bensì anche ad agevolare il lavoro di arbitri e giudici di gara nonchè a facilitare la visione per gli spettatori, tanto quelli in loco quanto quelli da casa.

Sogni e aspettative dell’equipaggio italiano a Barcellona

Le ultime edizioni dell’America’s Cup ci hanno insegnato che l’equipaggio da battere è uno e soltanto uno: quello neozelandese. La crew dell’Emirates Team New Zealand non può soltanto contare su uno staff di livello sensazionale, bensì anche su un’imbarcazione da sempre tecnologicamente all’avanguardia. Le regate in Nuova Zelanda sono una cosa seria: lì la vela è sport nazionale e l’America’s Cup è una competizione amata e molto seguita. Non deve dunque stupire se si faccia tutto quel che è possibile per sollevare la coppa.

Dal canto nostro, anche il team italiano appare molto agguerrito. Numerosi esperti di vela considerano la sfida tra Luna Rossa e il Team New Zealand, in programma a Barcellona – sede di tutte le regate – come secondo appuntamento del torneo, alle ore 14 del 22 agosto, una sorta di finale anticipata. Essere tenuti in così elevata considerazione lusinga naturalmente Max Sirena e il suo equipaggio, così come tutti i tifosi e gli appassionati italiani, i quali sognano di poter sollevare la Coppa delle Ghinee in ottobre, quando si svolgeranno le regate finali. Tutti tengono però i piedi per terra, ben sapendo che le previsioni della vigilia, nello sport, non vengono sempre rispettate. Non di rado, infatti, la sorpresa è dietro l’angolo.

La buona notizia, ad ogni modo, è che ormai ci siamo e non dobbiamo attendere molto a lungo per scoprire se, davvero, Luna Rossa potrà aspettarsi di trionfare, giungendo a giocarsi il titolo in finale, oppure vi saranno altri equipaggi e altre imbarcazioni che dimostreranno di potersi giocare meglio il torneo e ambire dunque, più legittimamente, al trionfo in Catalogna.