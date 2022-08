Per una Colombia senza droghe; mano nella mano con gli Stati Uniti.

31 Agosto 2022

Per una nuova Colombia, senza droghe; per una vecchia Colombia, mano nella mano con gli Stati Uniti

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, nel suo discorso di insediamento del 7 agosto, ha espresso chiaramente il suo impegno per la trasformazione della politica contro le droghe illecite. Nelle sue due settimane di governo, ha sottolineato la necessità di smettere di criminalizzare gli anelli più vulnerabili della catena, i coltivatori di coca, e di concentrare gli sforzi per bloccare le organizzazioni criminali nelle fasi più redditizie del business. Tuttavia, queste volontà non saranno fatte senza la supervisione degli Stati Uniti: i gringos non lasceranno ancora il loro “cortile dietro casa” preferito.

“Perché la pace sia possibile in Colombia, abbiamo bisogno di dialogare, dialogare molto, capirci, cercare le strade comuni, produrre cambiamenti. Certo, la pace è possibile se si cambia, ad esempio, la politica contro la droga, vista ad esempio come una guerra per una politica di prevenzione forte del consumo nelle società sviluppate”, ha dichiarato Gustavo Petro, il neo-presidente colombiano, durante il suo discorso di insediamento del 7 agosto di quest’anno. “È tempo di una nuova Convenzione Internazionale che accetti che la guerra alla droga è fallita, che, ha lasciato un milione di latinoamericani uccisi, in questi 40 anni, e che lascia 70.000 americani morti per overdose ogni anno. Che la guerra alla droga ha rafforzato le mafie e indebolito gli Stati. Che la guerra alla droga ha portato gli Stati a commettere crimini e ha evaporato l’orizzonte della democrazia. Ci aspettiamo che un altro milione di latinoamericani muoiano e che i morti per overdose negli Stati Uniti aumentino a 200.000 ogni anno? O piuttosto, cambiamo il fallimento con un successo che permetta alla Colombia e all’America Latina di vivere in pace”.

“In questo paese, quello che non ha la tasca sporca con il narcotraffico, ha il naso spalmato”, ha detto Jaime Garzon, avvocato, giornalista e umorista colombiano Jaime Garzón, assassinato il 13 agosto 1999.

Ecco perché le parole di Petro suonano così forti in Colombia. Non si tratta solo di un cambiamento di politica, si tratta di una vera sfida, in un Paese che soffre il narcotraffico dagli anni ’60 con la marijuana, e gli anni ’70 con la cocaina.

Un cambiamento così rilevante da apparire nel discorso di Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani fino al 30 agosto 2022, durante la sua conferenza stampa di chiusura del mandato.

“In molti casi, la promozione sostenuta di questioni chiave in materia di diritti umani, basata su norme e leggi internazionali sui diritti umani, dà i suoi frutti. In Colombia questo mese, il governo entrante ha promesso un cambiamento nel suo approccio alla politica sulle droghe: da un approccio punitivo a uno più sociale e un approccio alla salute pubblica. Affrontando una delle cause profonde della violenza in Colombia, questo approccio potrebbe essere fondamentale per proteggere i diritti delle comunità contadine, indigene e afrocolombiane e delle persone che fanno uso di droga, sia in Colombia che a livello mondiale”, ha dichiarato l’Alto Commissario. “Il mio ufficio ha sostenuto, a livello globale, un approccio basato sui diritti umani nella politica sulle droghe ed è pronto ad aiutare. Sempre, infatti, ho cercato, anche nei temi più impegnativi, di incoraggiare il dialogo,apre la porta a più scambi. Questo significa ascoltare oltre a parlare, mantenendo i nostri occhi e le nostre orecchie al contesto, identificando punti di ingresso e ostacoli, e cercando di costruire fiducia in modo incrementale, anche quando sembra improbabile”.

Un’alleanza che non può essere infranta…

Non sappiamo ancora se l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (ACNUDH) accompagnerà la Colombia nella sua nuova politica sulle droghe. Ciò che è certo è che l’America non lascerà il suo cortile dietro casa preferito.

Dopo l’incontro degli Stati Uniti d’America il 23 agosto con il governo colombiano, il direttore dell’ufficio politico nazionale per il controllo della droga della Casa Bianca, Rahul Gupta, ha precisato che “L’amministrazione Biden è in una nuova era sulla politica delle droghe che è olistica, basata sulle scienze compassionevoli e incentrata sulle persone”. Ha detto che gli Stati Uniti rimarranno alleati della Colombia e che “le discussioni simboleggiano l’importanza di una responsabilità condivisa. Questo è il motivo per cui il presidente Biden sta adottando azioni forti per ridurre il consumo di droga”.

Gli Stati Uniti sono attualmente il principale partner commerciale e d’investimento della Colombia, con importanti investimenti nei settori minerario e manifatturiero. 500 sono le aziende statunitensi ufficialmente installate nel paese latinoamericano. 7, ufficialmente, sono le basi militari statunitensi. Un’alleanza che va oltre la lotta contro la droga: la politica, l’economia e il sistema di difesa colombiano dipendono dal suo vicino americano.

Più che un’alleanza, quella tra Stati Uniti e Colombia sembra una servitù. E l’indipendenza che il paese latinoamericano potrebbe ottenere dagli Stati Uniti, un cammino molto lungo.

“Facciamo ancora la stessa cosa a coloro che gestiscono il potere, senza presumere che lo Stato sia nostro”, non diceva, per caso, Jaime Garzón.

Foto: Felipe Roman Lozano