Intervista con Carlson: Putin arringa il popolo americano

10 Febbraio 2024

Il messaggio principale è il solito – ma in inglese, così che tutti lo capiscano: sono gli Occidentali, in appoggio ai nazisti Ucraini, che attaccano, Mosca si difende. Tutti vogliono prima l’umiliazione, poi la cancellazione della Russia dalla carta geografica. Ma l’esercito del Cremlino sta vincendo, Zelenskyi sopravvive solo grazie alle armi americane. Se queste smetteranno di arrivare, tornerà la pace, ed i paesi circonvicini non hanno nulla da temere da un partner simpatico, gentile, affidabile e generoso come la Russia. Il centro dell’argomentazione è uno solo: ogni cittadino americano che non vota per lo stop al riarmo di Kiev è complice di morti e distruzione. Biden ed i democratici vanno fermati, altrimenti la guerra non finirà mai e si allargherà al resto d’Europa.

Parliamo delle due ore esatte di intervista ottenuta dal suprematista americano Tucker Carlson con il presidente della Federazione Russa. Era dal 5 luglio 2019, quando Lionel Barber, fino al 2020 direttore del Financial Times, intervistò Putin per un’ora e trenta minuti[1], che il leader russo non parlava con un giornalista occidentale. Da allora in poi, prima e dopo il 24 febbraio 2022, data che segna l’inizio del conflitto con l’Ucraina, più nulla. Fino a oggi. A mezzanotte del 09 febbraio 2024 (le 18 dell’8 febbraio, ora di New York) Tucker Carlson, giornalista statunitense, già volto dell’emittente televisiva filo repubblicana Fox News, ha trasmesso sui propri canali web (il sito[2] e l’account X) l’intervista integrale da lui realizzata a Mosca martedì 6 febbraio[3].

È un accadimento di straordinaria importanza, va da sé, vista la reticenza del Cremlino a concedere interviste a giornalisti occidentali e le condizioni non facili in cui operano i corrispondenti dalla Russia: Evan Gershkovic, reporter del Wall Street Journal, il 29 marzo 2023 viene arrestato a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio[4] ed è ancora oggi detenuto in custodia cautelare (i cui termini sono stati prorogati per ben quattro volte) in attesa dell’inizio di un processo che potrebbe costargli una condanna fino a venti anni di carcere[5]. La giornalista russo-statunitense Alsu Kurmasheva è detenuta dal 18 ottobre 2023 nel carcere di Kazan con l’accusa di non aver registrato il proprio passaporto al momento dell’ingresso nel paese, in cui aveva fatto ritorno per visitare la madre[6]. Successivamente a questo, la Kurmasheva viene accusata anche di aver diffuso informazioni false sull’esercito russo[7]. Al momento in custodia cautelare in attesa dei processi, rischia un totale di venti anni di carcere.

Tucker Carlson, invece, intervista Putin. Nei giorni precedenti la messa in onda, l’ex anchorman diffonde un video sul proprio account X in cui spiega le ragioni di un lavoro a cui, dice, si è preparato per mesi: informare è il suo lavoro, suo dovere è informare gli americani (e noi, di riflesso) su cosa stia realmente accadendo nella regione interessata da due anni di un conflitto che sta profondamente modificando le alleanze globali, in termini commerciali e militari, e le sanzioni ad esse collegate, oltre a rovesciare l’economia mondiale.

L’ordine economico scaturito dalla Seconda Guerra Mondiale, che ha garantito all’Occidente ottant’anni di prosperità sta velocemente cadendo, assieme alla supremazia del dollaro; tutti ne sono consapevoli, afferma Carlson, tranne gli abitanti delle nazioni di lingua inglese. Perché nessuno dice loro la verità: i media sono corrotti e mentono omettendo le notizie importanti. Le interviste a Zelensky condotte dalle testate USA sarebbero, secondo Carlson, servile propaganda governativa per spingere gli Stati Uniti ad impegnarsi più profondamente nel conflitto in corso. Mentre i politici e i media asserviti fanno questo, non si preoccupano di ascoltare cosa ha da dire il leader dell’altra fazione coinvolta: Putin.

Secondo Carlson, molti americani non hanno idea del perché egli abbia invaso l’Ucraina, e quali siano i suoi obiettivi. Non conoscono la sua voce. Carlson e la sua squadra, da veri americani, stanno esercitando il diritto di dire la verità in cui credono, nonostante certa politica stia cercando di impedirglielo: quasi tre anni or sono, racconta Carlson, l’amministrazione Biden ha spiato illegalmente messaggi privati di Carlson e del suo gruppo, diffondendoli poi ai media asserviti (il riferimento è a messaggi di testo razzisti inviati da Carlson che, resi pubblici, hanno contribuito al suo licenziamento dalla Fox[8]).

Questo sarebbe servito, secondo il giornalista, ad impedire che venisse realizzata un’intervista a Putin che Carlson stava pianificando. Ora è a Mosca per realizzare quel lavoro. E non perché ami Putin, dice, ma perché gli sta a cuore che gli Stati Uniti rimangano liberi e prosperi. Nessun compenso verrà pagato per questo lavoro: tutta l’operazione è autofinanziata. Circa la trasmissione su X, Musk promette di non bloccare o sopprimere l’intervista una volta postata sul social network[10].

Carlson lega la propria fama recente alla strenua vicinanza con il populismo trumpiano[11], e non fa mistero della propria simpatia per la versione russa delle origini del conflitto in Ucraina, mostrando di non gradire il presidente Volodymyr Zelenskyj e la sua politica[12]. Putin ha accettato di farsi intervistare sapendo che non avrebbe avuto un interlocutore ostile.

L’incerta situazione relativa al pacchetto di aiuti militari all’Ucraina[13], con una minoranza repubblicana e trumpista che blocca la risoluzione al Congresso USA, crea una situazione in cui questa intervista può rivelarsi utile per Putin – aumentando il numero di contrari al nuovo pacchetto – che ha parlato in qualità di ragionevole e risoluto leader, desideroso di trovare accordi che evitino ulteriori spargimenti di sangue. Il punto di incontro per la pace si troverà, ha dichiarato Putin, non appena l’Occidente smetterà di inviare aiuti all’esercito ucraino[14].

Tutte le rassicurazioni del presidente russo circa l’ipotesi di aggressione a Polonia e Lituania (non le attaccherà se non in risposta ad azioni ostili) e l’apertura a discutere con gli Stati Uniti circa la liberazione di Evan Gershkovich (l’unico momento in cui Carlson è sembrato effettivamente un giornalista) a condizioni da concordare tra i servizi speciali dei sue paesi, sono parte della strategia putiniana per indebolire Biden e i Democratici attraverso il megafono di uno dei suoi più autorevoli sostenitori in Occidente.

A differenza di quanto dichiarato da Carlson nel video descritto in apertura, il portavoce di Putin Dmitri S. Peskov afferma che molte testate hanno chiesto di poter intervistare il presidente russo dopo l’inizio del conflitto, ma che Putin avrebbe scelto espressamente Carlson perché di mentalità più “aperta” rispetto ai colleghi[15]. È di mentalità aperta e disposto a cambiare idea, Carlson, che nel 2005 aveva apertamente definito Putin un dittatore in combutta con i nemici degli Stati Uniti[16], mentre dal 2015 ad oggi, passando per la sua cacciata da Fox News (dove conduceva un proprio show) nella primavera 2023, ha intrapreso una crociata in favore delle ragioni russe, di Donald Trump (mistificando anche le prove relative all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021[17]), del leader ungherese Viktor Orbán[18], in nome di un presunto americanismo fatto di disprezzo per gli immigrati, dipinti come criminali[19] che rendono gli Stati Uniti più poveri, sporchi e insicuri[20].

Anche Putin la pensa così, sull’immigrazione[21]. I liberal, oggetto dei suoi strali, sarebbero colpevoli di averlo minacciato per le sue posizioni, di aver creato la pandemia che ha distrutto l’economia americana, di aver insegnato la discriminazione razziale (sic!), di produrre il Fentanil, di cercare di spegnere il fervore religioso cristiano[22]. Chi è peggiore, a questo punto, loro o Putin?

Oltre ai messaggi di testo a sfondo razzista, a costare il posto da anchorman di punta della Fox sono stati i suoi atteggiamenti definiti “tossici” nei confronti dei colleghi e, soprattutto, lo scandalo della causa che la società di voto Dominion ha intentato nei confronti della Fox dopo che numerose personalità dell’emittente hanno diffuso informazioni false secondo cui l’azienda produttrice di macchine per il voto sarebbe stata coinvolta in un complotto per rovesciare le elezioni politiche del 2020, assegnando la vittoria a Joe Biden in luogo del vero vincitore, Donald Trump[23]. Nell’aprile 2023, Fox e Dominion raggiungono un accordo extragiudiziale da 787,5 milioni di dollari, che l’azienda riceve a titolo di risarcimento per le falsità consapevolmente diffuse[24].

Tornando all’intervista, Putin propone esplicitamente un accordo con l’Occidente, in luogo di una vittoria militare, come conclusione del conflitto ucraino, stante il fatto, ormai chiaro a tutti, che la Russia non verrà sconfitta sul campo di battaglia. In precedenza egli ha trascorso buona parte delle due ore di colloquio con Carlson nel ripercorrere gli ultimi tredici secoli di storia russa per giustificare in ultimo il proprio operato dal 2014 ad oggi, con gli inevitabili riferimenti alle bugie europee circa l’allargamento ad est della NATO e ad un generalizzato ostracismo occidentale nei confronti di Mosca, che dopo il crollo dell’Unione Sovietica sarebbe stata trattata come un alleato di serie b, da tenere lontano dai tavoli che contano, limitandone le intromissioni negli affari occidentali in materia militare e di difesa comune[26]. Ciò nonostante, il presidente non critica la società occidentale, definita pragmatica e di successo nella produzione e nella scienza.

L’intervista, nel tenore delle domande e nell’atteggiamento conciliante di Putin, sembra essere stata confezionata appositamente per il pubblico statunitense che, colpevolmente, non sa nulla – o quasi – del conflitto ucraino e del presidente, immagina che sia cattivo ma non ha bene idea del perché, è male e poco informato e le sue idee politiche sono vaghe e facilmente orientabili. Nelle due ore di colloquio con Carlson questo pubblico ha avuto modo di apprezzare il volto umano di un dittatore feroce che schiaccia il dissenso e la libera informazione, interni ed esterni, con il carcere, la tortura, l’omicidio, attacca deliberatamente un paese straniero, utilizza i propri servizi di intelligence per truccare i risultati di elezioni in almeno uno stato estero (Stati Uniti 2016). Nell’epoca dell’eterno presente tutto questo, ovviamente, non conta.

Un solo punto debole, dal punto di vista dell’efficienza mediatica. Questa è la settimana del Superbowl, la finale del campionato NFL di football americano. Già da oggi, la quasi totalità della popolazione parla solo di questo tema. Quanto delle due noiose ore di Putin con Carlson resterà nel subcosciente del cittadino americano medio, più vicino all’analfabetismo che all’interesse per la precisione dell’informazione, è cosa tutta da vedere.

