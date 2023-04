le notizie della settimana: il governo si muove con gli appalti

1 Aprile 2023

Questa settimana i giornali si sono dedicati quasi esclusivamente alle notizie di casa nostra. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di norme che vede tra le più discusse quelle relative al ddl del codice degli appalti, la cui entrata in vigore è prevista in aprile con l’efficacia delle norme a luglio, un tempo considerato troppo breve vista la complessa macchina burocratica per far partire opere che valgono miliardi di euro. Apprezzamenti dal mondo delle imprese per una maggiore semplificazione delle procedure. Critiche invece arrivano da Ana e dai sindacati, che considerano troppo elevate le soglie per gli affidamenti diretti che rendono meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che rappresentano nel nostro paese un numero significativo. Le opposizioni prevedono il rischio di un voto di scambio soprattutto nei piccoli comuni. Per Salvini invece “più veloce è l’iter della pratica, meno facile per il corrotto incontrare il corruttore.” I sindacati scenderanno in piazza sul provvedimento, che a loro avviso riporta il Paese indietro di 30 anni.

L’altra questione riguarda i ritardi del Pnrr. Secondo le opposizioni il Governo sta mettendo a rischio il piano e chiede a Meloni e Fitto di riferire in Parlamento. Lo slittamento di un mese per la valutazione della commissione Ue sullo stato dell’attuazione del piano ha creato preoccupazione, alimentata dagli avversari dell’esecutivo. Il Ministro Giorgetti dichiara che si sta semplicemente discutendo con la Commissione Europea di come fare le cose in modo realistico. Per il Premier Meloni il programma è ambizioso ma promette riforme che nessuno ha mai fatto prima e buona parte di queste sono legate alla messa a terra del Pnrr, il commissario europeo Gentiloni promette collaborazione.

La delusione per la mancata estradizione dei 10 ex terroristi italiani in Francia spinge il Ministro della Giustizia, Nordio, a studiare un possibile ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Tutto il Governo e i parenti delle vittime vivono la mancata estradizione come una sconfitta che provoca dolore.

Il Governo ha deciso di bloccare in Italia la produzione e la vendita di carne ottenuta attraverso l’impiego delle cellule staminali, chiamata semplicemente sintetica, molto rigide le sanzioni per chi cerca di aggirare le norme. Il provvedimento ha lo scopo di difendere l’alto valore aggiunto della produzione della carne italiana insaccati compresi.

I numeri da record degli sbarchi quadruplicati rispetto all’inizio del 2022 completano il quadro.

Buon weekend

MONDO

Nuove minacce nucleari dalla Russia pronta a spostare armi tattiche e jet in Bielorussia, per trasportare piccole atomiche nel Paese alleato, ma i dissidenti bielorussi non le vogliono: “non vogliamo quelle bombe siamo ostaggi nucleari.” Dalla Nato e dagli Usa per ora nessun segnale che Mosca voglia usare le armi.

Disordini in Israele contro Netanyahu la contestazione riguarda il piano giustizia considerato un blitz contro la democrazia. Netanyahu per ora rinvia la riforma.

Ancora una strage a Nashville, una donna spara a scuola e uccide 3 bambini e 3 adulti.

Arrivano a Kiev i Leopard tedeschi e Mosca minaccia gli Usa: possiamo distruggere qualunque nemico, anche l’America.

Continuano le proteste in Francia, il Presidente Macron rifiuta la mediazione.

Putin ammette che le sanzioni si sentono e comporteranno conseguenze pesanti per il suo Paese.

Arrestato reporter Usa che da anni si occupa di Russia per il Wall Street Journal. Per Mosca informava la Cia.

Trump incriminato, è la prima volta che succede a un ex Presidente americano. Le accuse sono i pagamenti ad una pornostar per il silenzio su una presunta relazione tra i due.

CASA NOSTRA

Migranti ancora sbarchi e morti a Lampedusa, l’hotspot è al collasso. La guardia costiera contro le Ong: “le loro chiamate intralciano i soccorsi”. L’Ong di Banksy ha violato il decreto Piantedosi non limitandosi ad un solo intervento, ora è bloccata in porto a Lampedusa.

Numeri da record degli sbarchi, 27 arrivi dal primo gennaio, dopo Tajani anche il commissario europeo Gentiloni si reca a Tunisi e promette sostegno in cambio delle riforme.

Procedura per l’ingresso dei lavoratori extra comunitari, 240 mila domande per soli 82 mila posti; gli imprenditori chiedono più lavoratori.

Scossa di terremoto in Molise, la scossa si è sentita anche in Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio. Non si segnalano danni.

Nuove misure del Governo su: caro bollette, fisco, sanità, codice degli appalti, nuove regole in materia di alimenti e mangimi sintetici infine concorrenza, ma senza approvare il disegno di legge in discussione. Le questioni di saldi liberalizzati, 5G e balneari per ora rimaste fuori dal tavolo

Pnrr, per l’Italia bastone e carota da parte della Ue: timori per i ritardi, ma bene gli ultimi passi.

La Francia nega l’estradizione ai 10 ex militanti della lotta armata. Mario Calabresi: “da loro mai una parola di solidarietà”.

Un dolore al petto costringe Papa Francesco a ricoverarsi al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria. Le condizioni migliorano, sarà dimesso a giorni.

Il Ministro dell’istruzione Valditara promette aiuti agli alunni in difficoltà, in arrivo 100 mila tutor per le lezioni di recupero al pomeriggio.

POLITICA

Schlein cerca di compattare il partito con i suoi capigruppo; Chiara Braga guiderà il gruppo alla Camera e Francesco Boccia quello al Senato. Malumori nella minoranza.

Dopo le agitazioni degli scorsi giorni in Forza Italia, Tajani chiude il caso:non ci sarà nessuna scissione.

Letizia Moratti rilancia con l’idea di un nuovo partito per le prossime elezioni europee.

Migranti, la Lega torna all’attacco con 21 emendamenti al decreto Cutro da poco approvato nel Consiglio dei Ministri in Calabria. In sintesi, rappresentano la riedizione dei decreti Salvini messi al bando dal Governo Conte.

E’ scontro sul nuovo codice degli appalti e sui ritardi del Pnrr, le opposizioni attaccano su tutta la linea.

ECONOMIA

L’Italia continua a difendere la partita sui bio carburanti per alimentare il motore a scoppio dal 2035, dopo che la Germania ha raggiunto un accordo sui carburanti sintetici.

I Superbonus e le detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi saranno spalmati in 10 anni anziché in 4. Sgravi per le villette fino al 30 settembre.

Approvato il nuovo decreto per calmierare i prezzi delle bollette da ottobre bonus riscaldamento per tutti.

Bilancio in perdita per Ita Airways nel 2022 di 486 milioni.

Le bollette della luce giù del 55%. Risparmi per quasi 800 Euro in un anno.

CULTURA

È morto l’attore Marescotti a 77 anni, lavorò per Benigni, Zalone e Albertazzi.

È morto Gianni Minà, giornalista e scrittore. Si occupava di sport, cinema, musica, cinema e politica. Ha intervistato i grandi del mondo.

Premio Strega, la cinquina dei candidati verrà votata il 7 giugno, il vincitore si scoprirà a Roma il 6 luglio.

SPORT

La Nazionale di Mancini, battuta a Napoli dall’Inghilterra, si riscatta nella seconda sfida per le qualificazioni europee battendo Malta per 2-0.

INCHIOSTRO SPRECATO

Sofia Goggia e il flirt con Giletti: stiamo parlando del niente di niente.