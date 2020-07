Livorno, devo ammetterlo, è davvero unica

21 Luglio 2020

Sulla homepage di Repubblica stamani un video, non me lo aspettavo, lo avevo già visto ma stamani non me lo aspettavo, lì nella homepage di Repubblica. In basso a destra, in uno di quei piccoli riquadri che appaiono a dozzine sui siti web più importanti, quelli dei quotidiani in particolare. L’immagine che per prima mi ha colpito in quel video è stata quella di una fortezza medicea, una delle due che ci sono nella città in cui abito, dove sono state decine di volte. Poi l’occhio della telecamera si infila dentro una delle feritoie della fortezza e l’inquadratura va sul porto e poi sul mare che di quel porto è l’anima. Anche il mio occhio si è infilato in quella stessa fessura decine di volte, rapito dallo scenario che si offriva alla mia vista. La protagonista del video è una ragazza, naviga con lo sguardo e con la mente alcuni squarci a me noti della città in cui abito. Dico la città in cui abito e non la mia città per mantenere un giusto distacco, per non farmi prendere dalla passione per un territorio che amo, e per provare a immedesimarmi in chi sta per vedere per la prima volta le immagini che stamani ho visto io sulla homepage di Repubblica, che mi hanno sorpreso lì sopra. Mi rendo conto che usciamo molto lentamente da una cosa chiamata covid, una delle peggiori pandemie della storia, che stanno provocando danni ovunque, di cui per ora stiamo vedendo solo la coda. Lo spot che ho visto stamani è tutto giocato all’aperto, tranne due passaggi, uno al Mercato Centrale, uno dei più belli di Europa a livello architettonico, e l’altro al Teatro Goldoni. Poi tutto il resto è un volo libero su una città che si innamora di te e di cui ti innamori. Mi ha fatto un certo effetto vedere questo bellissimo spot mentre sul mio computer continuano a piovere informazioni su una pandemia che adesso ha spostato le sue zone rosse da altre parti del mondo. Il contrasto che ho sentito è stato molto forte. Ma ho pensato che questo spot arrivato a me come una sorpresa in qualche modo possa anche essere di buon augurio, come il sorriso dei livornesi che la mattina attraversano in barca i canali della mia città, e io che ho la fortuna di vivere qui devo ammetterlo, Livorno è davvero unica.