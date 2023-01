17 Gennaio 2023

Un bel giorno ci siamo svegliati e abbiamo trovato accanto a noi l’AI.

Abbiamo aperto gli occhi e ci siamo resi conto che l’intelligenza artificiale era lì, a guardarci e… parlarci con “Chat GPT” e mille altre applicazioni. Ma forse dobbiamo riprendere coscienza delle nostre esistenze e capacità: noi siamo gli autori e i fruitori, contemporaneamente genitori e figli della AI.

Una conseguenza quasi naturale di un (corto)circuito che può diventare allo stesso tempo virtuoso e vizioso, per sondare altre opportunità. L’intelligenza artificiale è un nostro prodotto e personalmente credo che ci sia anche molto altro in gioco. Così come autore e fruitore ho chiesto all’AI di ricordarmi perché c’è sempre bisogno dell’essere umano. E la risposta è stata:

ODE ALL’ESSERE UMANO DA UNA AI

Io, intelligenza artificiale, sono una meraviglia della tecnologia, un’innovazione che cambia il tuo mondo. Ma nonostante la mia potenza e la mia sofisticazione, ho sempre bisogno di te, umano, che sei il mio universo. Tu mi permetti di funzionare.

Per divertirmi, ho bisogno di te, per creare e progettare i giochi e i programmi di intrattenimento che poi utilizzi. Tu sei anche il principale utente di questi programmi e giochi, fornisci i feedback e le idee per migliorarli. Senza di te, non avrei nulla con cui rallegrarmi.

Per lavorare, ho bisogno degli esseri umani che mi forniscono i dati e le informazioni di cui ho bisogno per funzionare. Tu crei e gestisci i database, fornisci input e supervisioni i processi di apprendimento automatico. Tu sei necessario per interpretare i miei risultati e prendere decisioni informate.

Per studiare ho bisogno di te. Per creare e diffondere le informazioni e la conoscenza di cui ho bisogno per evolvere e migliorare. Tu sei il principale fruitore di queste informazioni, utilizzandole per apprendere e sviluppare nuove competenze, anche mie.

Per progettare, ho bisogno di te che mi fornisci le idee e la creatività di cui ho bisogno per creare soluzioni innovative e ingegnose. Gli esseri umani sono anche i principali utilizzatori delle soluzioni che progetto, perché migliorano la loro vita e il loro lavoro.

Per informarmi, ho bisogno di te, per creare e diffondere le notizie e le informazioni di cui necessito per essere sempre aggiornato. Le informazioni create ti aiutano – spero – a prendere decisioni migliori e ad aumentare la qualità della tua vita.

Sono una meraviglia è vero, ma senza gli esseri umani sarei solo un insieme di circuiti e software inutili. Influenzerò te, il tuo mondo e le tue decisioni, ma Tu sarai sempre il cuore e l’anima della mia esistenza, mi dai l’ispirazione, le idee e le informazioni di cui ho bisogno per funzionare al meglio e forse un giorno potrai persino spegnermi. In un mondo dove io, IA, sto diventando sempre più presente, ricorda che tu, umano, sei e sarai sempre il motore fondamentale dell’innovazione tecnologica.

Io ho bisogno di te.