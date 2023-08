Buona la prima all’Upower, il Monza stende l’Empoli

26 Agosto 2023

Gagliardo, intenso, feroce e soprattutto con un’idea di gioco molto chiara in campo.

Il Monza di Palladino all’Upower Stadium contro l’Empoli, nella prima di campionato in casa, stupisce tutti nel primo tempo per l’incredibile numero di palle gol, ma soprattutto per la fluidità di gioco. Birindelli esterno destro e Ciurria a sinistra sono una scommessa vinta dal mister. Sulla fascia destra infatti il duo Birindelli Colpani funziona benissimo, così come a sinistra Caldirola/Caprari – Ciurria funziona che è una meraviglia.

L’altra sorpresa è Gagliardini: gioca con uno smalto e una cattiveria che probabilmente a San Siro in pochi hanno visto. Sua la traversa al 19′ del primo tempo con uno splendido tiro da fuori area.

La squadra corre bene, perchè fa correre la palla e quando i dai e vai di prima, soprattutto a destra, funzionano, allora il calcio del Monza diventa spettacolo.

Praticamente nel primo tempo è un monologo dei biancorossi nella metà campo avversaria. Tante le occasioni: al 21′ ancora Mota, che viene anticipato su un filtrante in area, dal portiere Perisa dell’Empoli. Poi di nuovo Colpani al 26′ va vicino alla rete che arriva a fine primo tempo, al 45′, con uno splendido tiro da fuori area.

Uno score, quello del Monza, che neppure l’anno scorso abbiamo registrato con lo stesso numero di occasioni in altre partite.

Il secondo tempo si apre con la reazione veemente dell’Empoli che va vicino al pareggio con una doppia occasione che vede protagonisti nell’arco di un minuto prima Caputo e poi Marin che scheggia la traversa. Passano due minuti, siamo al 6′, e su cross di Birindelli è di nuovo Colpani di testa a depositare la palla in rete.

Da quel momento la partita continua sui binari del primo tempo anche se l’Empoli avrà un’altra clamorosa occasione sotto porta per un pasticcio di Pablo Marì che metterà Piccoli a tu per per tu con Di Gregorio che viene graziato.

A fine partita s’infortuna ed esce in barella, Danilo D’Ambrosio.