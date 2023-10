Il Monza butta via la vittoria

29 Ottobre 2023

Hanno giocato ancora una volta in modo convincente per tutto il primo tempo. Il Monza di Raffaele Palladino pratica un calcio moderno anche contro l”Udinese, che gioca a sua volta in modo molto ordinato con un classico 4-4-2. I friulani nei primi 45 minuti vanno vicino al gol con Buol al 22′, e poi con un tiro da fuori, un minuto più tardi, smanacciato da Di Gregorio.

Al 26′ passa il Monza. Percussione da sinistra di Kyriakopoulos e Colpani porta in vantaggio i brianzoli. L’ Udinese, che ha appena cambiato l’allenatore ed ha visto arrivare Cioffi in panchina, va in difficoltà ed i padroni di casa vanno vicino al raddoppio. Sugli scudi Vignato, che ha piedi sopraffini e tenta il tiro a giro. Pochi minuti e Ciurria s’invola verso l’area da solo: fa tutto il campo ma arriva spompato davanti al portiere. Tiro telefonato.

Nella ripresa il Monza parte con tutti gli uomini sulla linea di centrocampo come a far capire di voler intensificare gli attacchi. Nei primi tre minuti ottimi due calci d’angolo e tiene lì l’Udinese. La partita svolta quando Palladino decide di cambiare Marì, per inserire Bondo, fin lì perfetto con l’intera difesa salvo un colpo di follia a fine primo tempo quando commette un fallo con un entrata a tenaglia che poteva essere anche considerato da rosso. Probabile ragione del timore di Palladino di lasciarlo in campo.

a difesa, e non è la prima volta, quando ci sono questi cambi, ha bisogno di ritrovare un equilibrio, che di solito richiede qualche minuto. Ed è in una di queste pause a ridosso del cambio, che Lucca trova la rete del pareggio su una mischia in area.

Palladino sostituisce tutti i piedi buoni della squadra. Toglie Vignato, Colombo – che a dire la verità con i piedi ha ampi margini di miglioramento – e Ciurria. Inserisce Valentin Carboni, poi Maric e infine Birindelli. La squadra perde qualità e lucidità. L’ultima vera occasione è proprio di Ciurria pochi minuti prima di essere sostituito, con una gran sventola da fuori va vicino al raddoppio. Anche l’Udinese si rende pericolosa al 28′. Alla fine il risultato è giusto, ma il Monza può recriminare: avesse mantenuto il telaio del primo tempo la squadra non si sarebbe disunita. Tredici punti dopo dieci giornate. Cioffi dichiara “di aver visto bene la squadra, e di essere soddisfatto. Sappiamo giocare a calcio,preferisco vedere la squadra con un atteggiamento giusto che batte velocemente le rimesse laterali per colpire”

Per Palladino invece “abbiamo mosso la classifica anche se c’è rammarico. Temevo la partita ma la mentalità c’è”