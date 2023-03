Il Monza domina ma la Cremonese strappa un punto

18 Marzo 2023

Ancora una grande partita, ancora un’incredibile serie di occasioni da rete con Petagna, Izzo, Augusto ed un primo tempo praticamente passato quasi per intero nella metà campo della Cremonese. Il Monza di Raffaele Palladino però non riesce a portare a casa i tre punti, si arena al 13° posto in classifica e perde probabilmente l’ultima chance di agganciarsi all’Europa.

Dopo un primo tempo in cui la Cremonese è stata remissiva suo malgrado, gli equilibri saltano quando nella ripresa i biancorossi concedono campo e si abbassano troppo. La Cremonese che ha sostituito Tsadjout e Sernicola per Ciofani e Castagnetti osa di più e proprio un duetto tra Castagnetti e Gadames libera in area Ciofani, al 16′, che si trova a tu per tu con Di Gregorio e non sbaglia. Passano otto minuti, Ciurria sulla destra crossa e trova libero Carlos Augusto che questa volta non sbaglia. Si va in parità. Ballardini, mister dei Grigiorossi, abbassa la squadra facendola ripartire con rapidi contropiedi che tengono in allarme l’intera difesa del Monza, nel frattempo cambiato da Palladino con l’ingresso di Dani Mota, Gitkjaer, Colpani, Antov, che tuttavia non riescono – malgrado il pressing – ad ottenere il risultato sperato. Finisce in parità.

“Nel primo tempo abbiamo avuto un approccio con poca personalità e aggressività . Quando avevamo la palla, nei primi 45′ eravamo timidi e non si cercavano soluzioni. Nel secondo tempo siamo stati il contrario e quindi è stata una bella Cremonese” dice Ballardini a fine match, ovviamente soddisfatto del punto portato a casa e della prestazione della sua squadra, nel secondo tempo

“Primo tempo migliore dell’anno da quando siedo sulla panchina, replica Palladino, abbiamo avuto cinque palle gol clamorose. Ed in serie A sono tante. Sono felice che siano state create. Nel secondo tempo siamo partiti con il freno a mano tirato, cosa già successa – ma dobbiamo imparare a stare dentro tutti i 90. Sono comunque molto contento della reazione. Potevamo perderla, l’abbiamo ripresa , dovevamo trovare il guizzo finale. Sono felice del primo tempo e vedo che la squadra contonua a crescere. Possiamo ancora toglierci tane soddisfazioni, io voglio far bene. Ora la squadra riposi – serve anche questo – poi tornerò a massacrarli come ho fatto dal 4 Gennaio in poi.”