Il Monza travolge la Salernitana, Palladino: “Un rammarico fermarsi adesso”

13 Novembre 2022

Aveva ragione Sarri: questa squadra, il Monza, gioca bene a calcio. Ancora Carlos Augusto, poi Dani Mota, quindi Pessina su rigore. E poi ancora due pali. Uno di Colpani. I biancorossi aggrediscono i portatori di palla, verticalizzano con Pessina e Rovella che in questa partita ha fatto anche l’interditore.

Bene tutti. I tre dietro sempre sicuri, Izzo Caldirola e Santos. Bene oggi soprattutto centrocampisti e gli esterni; oltre al sacrificio delle due punte Mota e Caprari sempre pronti a rapide ripartenze.

Il primo gol nasce da un’azione insistita sulla sinistra in cui Augusto arriva sotto porta e la infila sotto la traversa. La seconda rete nasce da un errore della difesa Salernitana che permette alla squadra di arrivare con Mota in area, che la mette sotto le gambe del portiere.

Quello che dimostra la forza del Monza è il piacere che hanno di giocare a calcio. Oggi sono state tante le verticalizzazioni che hanno messo in grande difficoltà la difesa campana, tante ripartenze grazie ad una squadra corta che ha in Pessina e Augusto due giocatori veramente forti e soprattutto di grande intelligenza tattica. Le punte finalmente ne hanno giovato.

Mister Palladino ha fatto registrare in casa clean sheet con Juve, Spezia, Verona, Salernitana, soffrendo con il Bologna in una partita a forte tasso emotivo dopo i fatti di Pablo Marì. Un curriculum da squadra di centroclassifica.

Con il gioco è più facile vincere. Lo diceva Arrigo Sacchi. Che aveva come datori di lavoro, gli stessi che ha oggi Raffaele Palladino. “Siamo cresciuti come squadra e come gioco” – ha detto il mister – è stata la squadra perfetta che avevo chiesto, con tre partite in una settimana i ragazzi potevano risentirne invece sono stati bravissimi,è un rammarico fermarsi adesso”. Ragazzi a cui vanno fatti i complimenti. Vedere giocare la sua squadra, è un piacere.

