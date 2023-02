Il Monza va a sbattere contro l’asticella appena alzata

19 Febbraio 2023

È stata una bella partita. Combattuta, volitiva, maschia. All’UPower Stadium il Monza ha dimostrato contro i campioni d’Italia di potersela giocare alla pari. Il risultato però lascia a reti bianche i biancorossi mentre i rossoneri prevalgono grazie ad una bordata appena dentro l’area monzese, al 31′ del primo tempo, di Messias.

I brianzoli, pronti via, erano partiti a cento all’ora. In due minuti due occasioni da rete di Petagna e di Ciurria. Il Milan ha sbandato, ma ha ripreso presto le redini dell’incontro. Theo Hernandez e Leao sugli scudi, con un ottimo Thiaw in difesa che argina Petagna. Nel Milan soffre Diaz, al Monza invece manca Carlos Augusto sulla sinistra, sostituito da Ciurria spostato sulla fascia per l’occasione.

Le due squadre sarebbero speculari con un 3 – 4 -2 -1 anche se il Monza in realtà sembra difendersi a cinque in difesa, memore della scoppola dell’andata. Il Milan rinuncia a Giroud e piazza Origi davanti. Le squadre si equivalgono per circa un quarto d’ora, proprio come all’andata, poi l’equilibrio si spezza. I rossoneri prendono campo e i padroni di casa vanno in difficoltà. Il centrocampo del Monza registra tra i suoi effettivi Rovella e Pessina, con gli esterni Ciurria e Birindelli e un tridente d’attacco: Mota, Caprari e Petagna punta di sfondamento. Gli esterni soffrono con Theo Hernandez e Leao padroni delle fasce.

Molta appariscenza, quella di Palladino, con tre punte ma che in realtà si copre in difesa.

Nella ripresa il Milan riparte da dove aveva lasciato, cioè attaccando ma, attorno al 20′, la luce si spegne e va in apnea. Palladino inserisce Sensi, che fa subito la differenza, Machin, e Gytkjaer. Soprattutto però rimette a destra Ciurria che comincia delle scorribande che porteranno ad un doppio palo: al 73′ giunto sul vertice destro dell’area di rigore, converge al centro e lascia partire una rasoiata potente che centra il palo, rimbalza sul piede di Tatarusanu, e ritorna sul palo. Colpo doppio in pochi istanti. Sarà la più grande occasione dei brianzioli.

Il Milan resiste con ordine e sfiora il 2-0 con De Katelaere, in contropiede

Il Monza prende campo e finirà per l’ennesima volta la partita con un ampio vantaggio sul piano della tenuta del gioco: 58% contro il 42%.

A incontro concluso però i rossoneri incassano tre punti e salgono a 44 in classifica. I brianzoli restano a quota 29 proprio nel giorno in cui il Bologna vincendo a Genova contro la Samp sale a 32, raggiunge il 7° posto e la Conference League

“Una sconfitta che ci farà crescere” dice il mister brianzolo a fine partita, mentre Pioli elogia il gruppo “ritrovato, solido e unito, ormai guarito.”

Sarebbe stato bello vedere il Monza con Sensi subito in campo accanto a Rovella e Pessina, con Ciurria a destra. Il Monza comunque dopo aver alzato l’asticella dimostra di avere accorciato molto le distanze, per potersela vedere con le grandi.

Guardando i volti dei giocatori biancorossi a fine partita, si capisce che c’è rabbia per il risultato. Da tenere in corpo per scatenarla nello scontro diretto per la salvezza domenica prossima a Salerno. Sfida delicatissima.