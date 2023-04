Remuntada biancorossa all’UPower Stadium, stesa la Fiorentina

23 Aprile 2023

Il Monza si prende altri tre punti, raggiunge quota salvezza dopo un incontro giocato in due fasi. Nei primi venti minuti la Fiorentina fa quello che vuole in campo. Segna con Kuoamè al 6′ e Saponara al 13′, vince ogni contrasto a centrocampo anche se segna il primo gol dopo un sospetto fallo su Colpani, prima.che venisse assegnato il calcio d’angolo ai viola sul cui colpo di testa di Kuoamè nulla può Di Gregorio.

Il Monza schierato con la difesa a tre Izzo Caldirola e Marì i due esterni Ciurria e Carlos Augusto con Pessina e Rovella a centrocampo, Dani Mota prima punta con dietro di lui Caprari e Colpani si ridesta dai primi 20′ di torpore e tira fuori una prestazione di primissimo livello.

Prima Caprari in mischia sotto porta, quindi sul rinvio da centrocampo Mota colpisce con un colpo al volo appena prima di essere raggiunto da Terracciano, portiere viola, sul limite dell’area, poi Pessina segna sul finale del tempo il terzo gol su calcio d’angolo ma il Var annulla per un tocco di braccio. La rimonta si conclude con il gol su rigore di Pessina poco dopo che Colpani aveva fallito su brillante cross rasoterra di Augusto la terza rete. La quale invece viene siglata da capitan Pessina a metà ripresa. Sei minuti di recupero non bastano alla Fiorentina per recuperare la partita. Finisce 3 -2, con il Monza a quota 41 punti in classifica e dopo un arbitraggio che ha lasciato piuttosto perplessi per almeno due penalty negati ai padroni di casa ed uno agli ospiti proprio nei secondi finali. Palladino raggiunge con 7 giornate d’anticipo la salvezza e adesso ha sette incontri per provare a lanciare una nuova sfida. A tre punti c’è l’ottavo posto e a otto punti il 7° posto, sponda Atalanta. Una buona motivazione per spingere ancora la squadra verso una nuova dimensione: quella europea.