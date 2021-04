Super Lega contro PMB

20 Aprile 2021

Questo tweet di Renzo Cucinotta riassume alla perfezione quel che penso [e che ho detto stamattina su TOradio].

La notizia della Superlega è buona, anzi ottima non fosse altro perché finalmente possiamo parlare d’altro: no virologi incazzati, no Ministri, no indice RT, no morti, no tamponi.

Calcio. Che bellezza!

Ovviamente siamo riusciti a dividerci IMMEDIATAMENTE e senza alcun approfondimento sulla questione, così da avere di fatto due squadre che di fatto riducono la questione a Super Lega contro i Poveri Ma Belli.

I PMB sono Uefa e Fifa che, appellandosi ai bei tempi andati e ai valori dello sport come miglioramento della vita umana, fanno musetto e dicono che la Super Lega viene costruita solo per una questione economica.

Solo per i soldi, dicono Uefa e Fifa.

Cioè, Uefa e Fifa che si indignano per i soldi.

Mi viene in mente quando andavo a San Siro con mio padre, il Milan era in B e tutti avevano le radioline per ascoltare le notizie dagli altri campi, le famiglie che non potevano permettersi di guardare tutta la partita venivano fatte entrare gratis 15 minuti prima della fine…Tutto quel mondo, tutte quelle famiglie, tutte quelle storie appartengono a un passato che non è finito venerdì scorso, ma quasi trent’anni fa quando i calciatori sono diventati multimiliardari, quando le tv hanno fiutato l’affare, quando i procuratori hanno iniziato ad adocchiare i bambini nelle scuole calcio e a proporre contratti per i cartellini.

Cadere dal pero adesso è fuori dal mondo e dal tempo.

Mi piacerà la Super Lega [se verrà fatta]? Non lo so: ma un occhio, seppur disincantato, lo butterò di certo.