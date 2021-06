parentesi Graffa: Dollarumma, il valore dei soldi

12 Giugno 2021

È fatta Gigio Dollarumma ha trovato l’America a Parigi, guadagnerà dodici milioni di dollari (hops, ho sbagliato valuta) di euro all’anno, netti, per cinque anni. Sono sconcertato, queste cifre mi mandano in confusione.Proviamo a fare i conti: 12 milioni all’anno per cinque anni fanno 60 milioni, mi gira la testa, ma provo ad andare avanti, significa 1 milione al mese, circa 30 mila euro al giorno, che fanno più o meno 1.400 euro all’ora, 23 euro al minuto. Si è vero, si porterà appresso le ire dei suoi vecchi tifosi milanisti per anni, probabilmente per tutta la vita. Chissà se si verificherà un incontro: Milan – Paris Saint Germain a San Siro, dovrà sopportare i peggiori insulti per 90 minuti; compenso 2.070 euro che diventano 3.100 euro, se contiamo intervallo ed eventuali tempi supplementari. Per molto meno c’è gente che prenderebbe, oltre agli insulti, anche degli schiaffoni. Si forse un po’ di malinconia la proverà, ma se la partita si svolgerà verso la fine mese, magari nel giorno di paga, una volta incassato il mensile da 1 milione di euro tutto passerà.Qualche opinionista sostiene che la scelta di Gigione, detto Paperone, potrà intaccare un capitale di simpatia e credibilità di cui lo stesso giocatore dispone(va) tra i tifosi. Esistono giocatori che sono diventati una bandiera per i loro club, come Totti, Del Piero, lo stesso Mancini, protagonisti e testimonial pubblicitari, grazie ad un’immagine pulita e vincente, guadagnata non solo sul campo. Quindi rischierà di non godere più della simpatia dei tifosi (già persa) della sua ex squadra e anche di molti altri, non dimentichiamoci che è anche il portiere della Nazionale di calcio. Probabilmente dirà addio ad un’ulteriore possibile fonte di guadagno, come testimonial, quando il fisico non gli permetterà più di tuffarsi a destra e a sinistra tra i pali, facendo fatica a rialzarsi.

Ma a lui non interessa, ha sposato la filosofia dell’articolo quinto: chi ha i soldi (subito) ha vinto. Il resto sono chiacchiere.