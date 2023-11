La speranza impossibile: Dario Bellezza

LA TENTAZIONE – NINA CASSIAN (1924-2014) Più vivo di così non sarai mai, te lo prometto. Per la prima volta vedrai i pori schiudersi come musi di pesce e potrai ascoltare il mormorio del sangue nelle gallerie e sentire la luce scivolarti sulle cornee come lo strascico di un abito; per la prima volta avvertirai [...]