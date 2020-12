Arbolia, al via a Parma la realizzazione dei primi due boschi urbani

15 Dicembre 2020

Per fare un bosco non basta un albero. Ma, certo, da pochi alberi si parte per arrivare – in questo caso – a 4000. Questo è quel che è successo e succederà a Parma, per ora di Arbolia, la nuova società benefit nata su iniziativa di Snam e CDP per favorire la creazione di nuove aree verdi in Italia, che ha avviato oggi la realizzazione dei suoi due primi boschi urbani. L’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, sarà effettuato a Parma, capitale italiana della cultura 2020-2021 e da sempre sensibile ai temi della sostenibilità ambientale. In particolare, saranno piantati circa 4.000 piante in due quartieri nella zona Sud della città (il Cinghio Sud e la zona adiacente al centro commerciale Eurosia). Tra le essenze oggetto di piantumazione figurano aceri, carpini, platani, olmi, ciliegi, bagolari, frassini e tigli. L’intervento consentirà di assorbire circa 335 di tonnellate di CO2 l’anno e circa 1.200 kg di pm10, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria. L’iniziativa, nata da una collaborazione tra Arbolia e il Comune di Parma, è stata realizzata grazie al contributo di due aziende locali, Max Streicher SpA e Impresa Tre Colli SpA.