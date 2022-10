ILO: Peggiora il mercato del lavoro mentre il conflitto in Ucrania continua

31 Ottobre 2022

Secondo l’ultima edizione dell’ILO “World of Work Watch”, disoccupazione e disuguaglianza dovrebbero aumentare a causa delle molteplici crisi economiche e politiche attuali che mettono a rischio la ripresa del mercato del lavoro nel mondo intero.

Le prospettive per il mercato del lavoro in tutto il mondo sono peggiorate negli ultimi mesi e, se gli sviluppi attuali continuano, si prevede che l’offerta di lavoro diminuirà e la crescita globale dell’occupazione nell’ultimo anno sarà ampiamente ridotta.

L’aumento dell’inflazione mina il livello dei salari reali in molti paesi. Ciò si aggiunge all’ampio calo del reddito durante la crisi del COVID-19, che in molti paesi ha colpito particolarmente duramente i gruppi a basso reddito.

Il World of Work Monitor dell’ILO (10a edizione) evidenzia che il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha un impatto sulla creazione di posti di lavoro e sulla qualità del lavoro, sottolineando “che ci sono già segnali di un profondo rallentamento del mercato del lavoro”. Si può anche prevedere un aumento della disuguaglianza nel mercato del lavoro, contribuendo al continuo divario tra le economie sviluppate e quelle in via di sviluppo.

Secondo il rapporto, “nel 2022 sono confluite molteplici crisi che sono state aggravate dalla guerra in Ucraina e dai suoi effetti negativi indiretti, che colpiscono profondamente il mondo del lavoro”. Questi effetti si manifestano attraverso l’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, salari reali più bassi, maggiore disuguaglianza, meno misure politiche che possono essere applicate e aumento del debito nei paesi in via di sviluppo.

Il rallentamento della crescita economica e della domanda aggregata comporterà anche una diminuzione della domanda di occupazione, poiché l’incertezza e le aspettative meno promettenti incidono negativamente sul livello delle assunzioni.

“Per far fronte a questa situazione occupazionale globale molto sfavorevole ed evitare una grave flessione del mercato del lavoro in tutto il mondo, sarà necessario perseguire politiche globali, integrate ed equilibrate a livello nazionale e internazionale”, ha affermato Gilbert F. Houngbo, Direttore Generale dell’ILO, aggiungendo: “Dobbiamo utilizzare un ampio insieme di strumenti politici, tra i quali vale la pena evidenziare l’intervento sul prezzo dei beni pubblici, il reindirizzamento degli utili straordinari, il rafforzamento della sicurezza in termini di reddito attraverso la protezione e l’aumento degli aiuti a garanzia del reddito stesso e la destinazione degli aiuti alle persone e alle imprese più vulnerabili”.

Houngbo ha anche affermato che “è necessario un forte impegno per iniziative come Global Jobs and Social Protection Accelerator delle Nazioni Unite, che consentirebbe ai paesi di creare 400 milioni di posti di lavoro ed estendere la protezione sociale ai quattro miliardi di persone che ancora ne sono sprovviste”. dall’altro, una rapida conclusione del conflitto in Ucraina, come stabilito nelle risoluzioni dell’organo direttivo dell’ILO, contribuirebbe ulteriormente a migliorare la situazione occupazionale nel mondo”.

All’inizio del 2022, il numero di ore di lavoro a livello globale stava riprendendo a un ritmo molto rapido, in particolare nelle professioni più qualificate e per quanto riguarda le donne. Tuttavia, questa ripresa è stata trainata da un aumento del lavoro informale, che ha messo a rischio la tendenza alla formalizzazione in atto da quindici anni. La situazione è peggiorata nel corso dell’anno e, secondo l’ILO, nel terzo trimestre del 2022 il numero di ore di lavoro è stato inferiore dell’1,5% rispetto al valore registrato prima della pandemia, che rappresenta un deficit di 40 milioni di posti di lavoro a tempo pieno.

Ucraina

Oltre al costo umanitario molto elevato, la guerra in Ucraina ha avuto un effetto molto negativo sull’economia e sul mercato del lavoro in quel paese. Secondo le stime dell’ILO, il livello di occupazione nel Paese nel 2022 sarà inferiore del 15,5% (2,4 milioni di posti di lavoro) rispetto al 2021, prima del conflitto. Il calo previsto non è così basso come la stima dell’ILO dell’aprile 2022, poco dopo l’inizio del conflitto, che 4,8 milioni di posti di lavoro sono stati persi.

La differenza favorevole è dovuta alla riduzione del numero di aree occupate in Ucraina o in cui si svolgono attivamente le ostilità. Tuttavia, questa parziale ripresa del mercato del lavoro è lieve

e in gran parte dipendente da molti fattori.

Il numero di sfollati interni e rifugiati in cerca di lavoro in Ucraina, così come altrove, costituisce un’ulteriore sfida e ci si può aspettare che eserciti una pressione al ribasso sui salari, come avverte la pubblicazione.

D’altra parte, il rapporto stima che il 10,4 per cento della forza lavoro che esisteva nel paese prima della guerra è attualmente un rifugiato in altri paesi. La maggior parte di quel gruppo di 1,6 milioni di persone sono donne, molte delle quali hanno precedentemente lavorato nei settori dell’istruzione, della salute e dell’assistenza sociale. Un recente sondaggio ha mostrato che, finora, il 28% dei rifugiati ucraini ha trovato lavoro dipendente o autonomo nel paese ospitante.

Gli effetti del conflitto si ripercuotono anche sui mercati del lavoro dei paesi vicini, il che potrebbe portare a una destabilizzazione politica e del mercato del lavoro in quei paesi.

Più lontano, in Asia centrale e nel resto del mondo, il conflitto sta portando a prezzi sempre più alti e fluttuanti, nonché a una maggiore insicurezza alimentare e all’aggravarsi della povertà.

Misure per far fronte a molteplici crisi

Il rapporto raccomanda il ricorso al dialogo sociale, al fine di formulare le politiche necessarie per evitare una recessione nel mercato del lavoro.

In questo momento, il mercato non deve solo affrontare l’inflazione, ma anche sottolineare le conseguenze più ampie per l’occupazione, le imprese e la povertà. D’altra parte, il rapporto mette in guardia dal rischio di restrizioni politiche eccessive, che potrebbero “incidere negativamente sui livelli di occupazione e reddito, sia nelle economie sviluppate che nei paesi in via di sviluppo”.

Foto: Elena Rusca, Cile, 2018