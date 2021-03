Abuso di Resilienza

1 Marzo 2021

Al supermercato, cenni di conversazione tra due clienti:

Cliente 1: “tocca sempre a me fare la spesa, tra l’altro oggi piove e mi è saltato il collegamento internet durante una call, sono in smart.”

Cliente 2: “devi portare pazienza oggi la parola d’ordine è RESILIENZA”

Cliente 1: “hai ragione, lo dico sempre anche ai miei figli, dovete essere RESILIENTI soprattutto a

scuola e dirlo anche ai vostri compagni. (una classe di resilienti)”

Dal benzinaio:

Cliente 1: “scusi può spostare la sua auto che devo fare benzina?”

Cliente 2: “un attimo non vede che sto andando a pagare? un po’ di RESILIENZA per favore”

Cliente 1: “non c’è bisogno di alterarsi, cerchi lei invece di essere RESILIENTE, pensi a quanta RESILIENZA deve avere il benzinaio con tipi come lei.”

Sembra uno sketch, ma sono conversazioni reali; il classico esempio di uno dei termini più usati e abusati degli ultimi tempi.

Complice la pandemia, con i rigidi protocolli che hanno cambiato il nostro comportamento ricco di restrizioni. L’utilizzo è ampio, amplificato dai social con dichiarazioni di politici, gente di spettacolo giornalisti e personaggi famosi, oltre ai comuni mortali frequentatori di supermercati e stazioni di servizio.

Un utilizzo spesso a sproposito che ne ha svilito a volte anche il suo significato. Tutto diventa RESILIENZA, in ogni settore e in ogni campo: non se ne può più.

Tutti ne siamo contagiati e la infiliamo in ogni discorso alla prima occasione utile; diventa un parolone, fa tanta cultura.

Piazzata alla fine di un discorso mediocre, ne risolleva le sorti anzi lo valorizza.

Sbagliamo pure un congiuntivo, ma piazziamoci poi il parolone e l’errore viene subito perdonato come una semplice distrazione.

Ci si è messo pure il passato Governo inventandosi il – PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una bozza che dovrà essere predisposta dall’Italia entro il prossimo 30 Aprile per accedere ai fondi di Next Generation EU.

Già, ci sono tanti soldi in ballo e per riceverli dobbiamo preparare tutta la documentazione che ci hanno richiesto.

Quanta RESILIENZA dovrà avere il nostro nuovo Presidente del Consiglio.

Speriamo di ottenere quanto ci è stato potenzialmente destinato, speriamo di vaccinarci in fretta, speriamo di attuare il programma di Draghi e infine, oltre a toglierci di mezzo il Covid, speriamo di toglierci di torno anche questo termine o, perlomeno, a ricondurlo al coretto e limitato uso.

