Pandemia: resistenza, resa e respiro

25 Ottobre 2020

Ho visto i tafferugli di ieri a Napoli, e a Roma: militanti di destra di destra, vogliono il Duce e poi parlano di «Dittatura sanitaria» e fanno caos. Militanti anarchici: non sanno minimamente cosa sia la non violenza di Gandhi e, prima, di Tolstoj. e non credo abbiano comunque letto alcunché.

Il quadro generale è esprimibile in pochi punti:

1) esiste la pandemia, esiste un virus che si diffonde con la stessa facilità del raffreddore, e in questo sito possono vedersi i numeri reali, crescenti esponenzialmente https://www.worldometers.info

2) si crede troppo nel potere di controllo diparte di chicchessia, specie del “governo”, sulla situazione pandemica.

3) V’è un narcisismo infantile che cerca sempre o un capro espiatorio o il soccorso genitoriale (del genitore fantasmatico) totipotente.

4) si ha –d’altro canto – una visione di onnipotenza anche nella scienza, pensando che essa possa fare tutto immediatamente, trovare immediatamente un vaccino (per l’HIV ancora non esiste e sono passati 40 anni dal suo outbreak; mentre ci vuole tempo, prove ed errori. Scienza che comunque resta l’unico strumento (debole, fallibile, ma concreto) di controllo sanitario del virus

5) ritornano pulsioni aggressive dettate da crisi economica, ma anche da burnout da “pandemic fatigue”. E questo è un altro fatto;

6) Anche altre vie politiche sono pericolose, intese come “ribellioni dal basso”.

7) Resta la spiritualità, come ricerca di senso in un cammino interiore in questa situazione di trauma collettiva; spero che usciremo da tutto questo (tra due-tre anni almeno), sicuramente saremo cambiati, come non si sa; ma spero almeno che ne usciremo ripulendo il lingaggio e interdicendo per sempre l’uso di alcuni termini( es. “resilienza”) e riabilitandone altri, primo fra tutti quello di “resistenza”, ma nel senso di Bonhoeffer: «Mi sono chiesto spesse volte dove passi il confine tra la necessaria resistenza e l’altrettanto necessaria resa davanti al “destino”» (Tegel. 12.2.44).

8) Respirare, sentirsi come un fiore, un sasso, il vento.

9) Borat 2 è una boiata pazzesca.