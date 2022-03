Dialogo tra Ennio e Nice a la maniera de sempre

5 Marzo 2022

Come il Dialogo tra Ennio e Osvardo, pubblicato a gennaio, questo racconto è costruito secondo le regole e l’ispirazione del più grande poeta italiano, Giacomo Leopardi, nelle sue “Operette Morali” – né è solo una trasposizione trasteverina.

* * *

Nice: Ahò, chi nun more s’arisente, eh?

Ennio: Nun fà tanto la spiritosa, Nice, che ciò avuto ‘na giornata micidiale.

Nice: Me l’immagino, a giocà a carte tutto er pomeriggio, giusto?

Ennio: Ancora co’ sta storia delle carte… Ma pure se fosse, nun ce sarebbe gnente de male, no?

Nice: Brutto impunito, fa’pure lo spocchioso, mentre che sto tutto er santo giorno a mette a posto casa e a cucinà pe’ sto sfaticato!

Ennio: Te senti sola quando nun ce sto, eh?

Nice: Ma io godo quanno che sei fòri dalle scatole! Odio la domenica, quanno giri pe’ casa in canottiera zozza e mutanne tattiche, che me vié voja d’annà in chiesa pe’ nun vedette!

Ennio: Guarda che pure tu quanno te sveji nun sembri mica ‘na crocerossina der bunga bunga!

Nice: Certo, me devo da fà bella pe’ te, te lo meriti proprio!

Ennio: Allora semo pari. Anche se poi, quanno te pare… T’ho vista a la riunione dei professori, te ce mancava solo er fiocco rosa e poi eri ‘na caramella – e tutto pe’ quer frocetto de Rolando!

Nice: Rolando è un gentiluomo, e poi cià tre anni più de te e ne dimostra dieci de meno!

Ennio: E te credo, mica t’ha avuta pe’ casa tutti ‘sti anni! Che figura che ce famo: io der cornuto e te della cretina.

Nice: Ahò, nun te permette!

Ennio: Ma smettila, che la gente non fa altro che dì che sei cotta de Rolando e che lui manco te vede!

Nice: Se lo dicheno tutti deve da esse vero.

Ennio: Perché, nun è vero?

Nice: Lo dicheno tutti, no?

Ennio: Nun fa la spiritosa. Che è ‘sta risatella de sottofondo?

Nice: Ma quale risatella!

Ennio: Nice, nun me fa così, che poi divento ‘na bestia, tu me conosci.

Nice: È pe’ questo che me vié da ride. Tu dici ‘na cosa e ne pensi ‘n’altra. Si me dici che co ‘Rolando vado in bianco, è perché hai paura che je do giù de brutto alla facciaccia tua!

Ennio: Io geloso? Ma nun scherzamo.

Nice: Ah, allora non sei geloso!

Ennio: Ma no, ce mancherebbe…

Nice: Allora per te le cose vanno bene così.

Ennio: Quali cose?

Nice: Tutto. Comunque stamo fra te e me, e fra me e Rolando, nun ce staranno guai.

Ennio: Dunque je dai!

Nice:Io nun l’ho detto.

Ennio: Ma come nun l’hai detto, ‘a zozza! Guarda che chiamo tu’ madre e faccio un casino!

Nice: Mi’ madre sa già tutto quello che ce sta da sapé, risparmia le monetine pe’ le partite a tressette, che è mejo.

Ennio: Sporca traditora, puro a lei!

Nice: Ma mo’ che voi da mi’ madre?

Ennio: Ennio de qua, Ennio de là, poi ‘sta pugn[1]lata alla schiena! Aspetta… Scusa, che me prendi er posacenere? Sta là, lo vedi? Grazie.

Nice: Guarda che mi’ madre è d’accordo che come marito sei ‘na catastrofe stellare e che me dovrei trovà ‘n’omo vero, finché so’ in tempo!

Ennio: Scusa Nice, un attimo. Armando, damme qua er posacenere. Grazie… A Nice, che stai a dì? Che te serve n’antro? E perché? Nun te basteno li sordi che porto a casa? Che so’ mai tornato mbriaco? T’ho mai menata? Te permetto o no de uscì la sera pure se nun c’è la cena pronta? Non è forse vero che tratto tu’ madre come se fosse n’essere umano? E i sordi pe’ li vestiti? E ‘na casa decorosa che nessuno può dije gnente? Trovalo n’antro fesso come me, se ce riesci!

Nice: Nun me sfidà, Ennio. Guarda che nun ce metto gnente a fà le valigge e tornammene da mamma, eh? Quanno torni a casa, cor quasi che me ce ritrovi!

Ennio: Vai, va’! Chi te trattiene? Uno te garantisce ‘na vita da signora e se becca mugugni, corna, grilli pe’ la testa, piagnistei…

Nice: Nella vita de’ ‘na donna ce deve da stà pure quarcos’altro: la tenerezza, la sensazzione d’esse im[1]portante, un minimo de rispetto…

Ennio: Ma chi te mette ‘ste stronzate nella capoccia? Michele Cocuzza? Ma se quanno m’avvicino pe datte un bacio me graffi!

Nice: Perché tu vieni solo quanno sei allupato, duri dieci minuti e poi torno di nuovo a esse solo ‘no strofinaccio.

Ennio: Che voi dì coi dieci minuti? Me pare che nun te poi lamentà de come te struscio. Nun me ricordo che ce sei mai annata liscia, no?

Nice: Lassamo perde ‘sto discorso, Ennio, che nun porta a gnente.

Ennio: Rolando je dà più de me?

Nice: So’ cose antipatiche…

Ennio: Brutta disgraita! Che vor dì “antipatiche”? Che me voi fà capì? Guarda che tu nun me conosci! Guarda che se fra te e quella checca da supermercato c’è quarcosa de strano, io so’ capace de fà ‘no sproposito, eh?

Nice: Ma dai Ennietto, che te viè in mente!

Ennio: Ennietto qui te rifà er profilo come ar pesce Findus, ce lo sai vero?

Nice: E carmate, nun strillà così che m’assordi!

Ennio: Strillà? Io te taijo la gola e me faccio er bagno ner sangue, credime!

Nice: Lassa perde Rolando, che nun è lui er problema…

Ennio: E chi è allora? Chi è che approfitta de casa mia?

Nice: Ma nun c’è nessuno, Enniooo, nessunooo!

Ennio: E quello che hai detto?

Nice: So’ scontenta, Ennietto, ma dentro ar core mio c’è solo mi’ marito, anche se nun se lo merita… Anche se nun me vo’ più bene ed è diventato così brutto.

Ennio: Ma che dici che nun te voijo bene, me stavi a fa morì de crepacore!

Nice: Ma che fai, piagni?

Ennio: Prima me dici che ciài ‘n’artro, poi che nun te piace fà l’amore con me, che so’ un disastro; mo’ pure che tu nun te vojo bene. E mica so’ de fero!

Nice: Smettila Ennio, nun ce le faccio a sentitte piagne!

Ennio: Giurame che fra te e quer cavarcasdrufoli de Rolando nun c’è mai stato gnente!

Nice: Te lo giuro Ennio, dinnanzi a Dio!

Ennio: E con me te piace ancora?

Nice: Ma certo che me piace! Però un po’ de coccole in più, invece d’annà subito ar sodo…

Ennio: Ciài raggione, è che la sera so’ sempre così stanco…

Nice: Nun te crede che nun l’apprezzo, ma io sto sempre da sola, ciavessi almeno qualcuno con cui parlà…

Ennio: Non ricominciamo, eh? Tua madre sta bene ‘ndò sta, e basta!

Nice: Non pensavo a questo… Pensavo… Che so, una prova…

Ennio: Ma che stai a dì?

Nice: Stavo a dì che mo’ che er giudice ha dato ragione a Luigi e Nannarella sta senza casa…

Ennio: Anna? Tu’ sorella Anna a casa nostra? Ma che sei matta?

Nice: Perché dici questo? Perché nun vòi bene a la famija mia?

Ennio: Nun se ne parla! Ma guarda che è robba da matti!

Nice: Ennio, ascoltami, nun fà er duro, è ‘na brava ragazza…

Ennio: Sai come spettegola tutto er quartiere! Lo sanno tutti che Luigi ha vinto perché lei lo cornificava a tutta callara!

Nice: Ma che dici! Quelli so’ l’amici de Luigi, che l’hanno messa in cattiva luce!

Ennio: Ma se gli inquilini a l’altri piani hanno chiamato la disinfestazione, che a forza de sentì gniccche-gnicche a tutte l’ore se credevano che c’era un’invasione de sorci!

Nice: Enniooo!!! Sei un mostro senza Dio, ‘na ca[1]rogna, nun te vojo vede mai più!

Ennio: Ma che, mo’ piagni tu? Pe’ quella zoccola de’ tu’ sorella?

Nice: Li sentimenti mia nun contano mai. Bwhbwhbwwww…

Ennio: Ma te renni conto? Ogni giorno verrà quarcheduno a faje er servizietto, ciavremo a tutte l’ore sconosciuti che se fanno la doccia dopo ‘na svertina.

Nice: Enniooo!!! Bwhbwhbwwww…

Ennio: Ho capito l’antifona, ho capito… E che te devo da dì: almeno se Rolando gira intorno se crederanno che è pe’ Nannarella.

Nice: Bhwwhwhwhwhhh…

Ennio: Dai Nice, smettila. T’ho detto de sì.

Nice: Lo fai pe’ me?

Ennio: E certo! Pe’ chi, sennò?

Nice: Grazie Ennietto, nun te ne pentirai! Vedrai che se darà da fà dentro casa, tanto ciavemo ‘na stanza che nun adoperamo, no?

Ennio: Almeno ciavemo ‘na scusa per nun fa dormì tua madre da noi quanno viene a cena.

Nice: Je lo posso dì ad Anna?

Ennio: Certo, io ciò ‘na parola sola.

Nice: Bravo, Ennio, bravo… Stasera te faccio li bucatini, va bene? A proposito, a che ora vòi cenà?

Ennio: Chiudo ‘na cosa e torno.

Nice: Stai ad annà a giocà a carte, eh?

Ennio: A voi donne nun ve se po’ nasconne pro[1]prio niente…

Nice: Nun te fà er sangue amaro, che nun m’arabbio per così poco. L’importante è volesse bene.

Ennio: Ciài raggione. Adesso però ciao, sennò nun schiodamo più.

Nice: Ciao amò, a dopo.

* * *

Nice: Mamma, je l’ho detto. Sì, ha accettato. Proprio subito no, se preoccupa delle chiacchiere, ma so come prenderlo: se un omo nun se lo cucina su’ moje, allora er monno è finito! Sì, vieni da noi domenica, che se famo ‘sta rimpatriata. Occhei, mo’ te devo lascià, mà, che Ennio torna a casa e devo cucinà. Ciao ciao.

* * *

Ennio: Quando te chiedo er portacenere è perché nun ce arivo da solo, no?

Anna: Ma che ve stavate a dì, vorrei sapé!

Ennio: Stavamo a discute.

Anna: Certi strilli… Se po’ sapé che avete deciso?

Ennio: Tutto a posto, te trasferisci da me.

Anna: Ma dai… Nice ha accettato?

Ennio: L’ha proposto lei! E pe famme dì de sì ha detto pure che te chiude dentro casa.

Anna: E che stavate a dì de Rolando?

Ennio: Ma gnente, quello je ronza attorno e lei fa la spiritosa, ma gnente de che…

Anna: La capisco, è proprio bono Rolando.

Ennio: Oh, Nannaré, nun dimo fesserie, eh? Tu devi da mette la testa a posto, da oggi in poi pe’ te ce sto solo io, altrimenti voli da casa mia come un disco volante passando per la finestra, intesi?

Anna: Uffa… Er solito esaggerato!

Ennio: La famija è la famija, dentro casa mia non vojo scandali. So’ un omo rispettoso e vojo da esse rispettato. Ah, ‘ste donne!

Anna e Nice: Ah, sti ommini!