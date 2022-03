8 Marzo 2022

Hanno la magia: quando ti leghi ad esse, ne senti quel nodo portentoso che è capace di tenere insieme due anime che spostano la notte per riveder sempre le stelle.

Hanno la bellezza addosso e se te ne fanno partecipe, avverti il vibrare dentro dell’universo, perché fanno dono delle meraviglie.

Hanno il pianto ed il sorriso di Dio: da un lato conoscono la pietà della sofferenza, perché partoriscono il travaglio della vita, si sanno districare in tutte le pene, dall’altro sono la beatitudine del mondo, perché il piacere e la gioia che infondono in tutte le cose non ha pari.

Conoscono la fragilità, perché si sanno rialzare ed affrontano tutti i pericoli: non cadono mai.

Cantano la musica più bella, perché ne sanno la letizia.

Ed hanno la leggerezza: tutte le cose pesanti si smarriscono al cospetto della leggiadria di cui son capaci.

Perciò vanno protette, accarezzate, sfiorate e lambite come fiori delicati e pieni di profumo, mai offese: è sacrilegio.

Il dolore che sanno sopportare lo ha visto Dio: gli uomini non sanno fare la storia senza di loro.

E la poesia sarebbe caduca, l’arte sterile: sono le Muse cui soggiace la memoria ed il cammino della vita.

Sono pregne della libertà del corpo e sanno ardere come braci perenni di una passione che abbatte l’oscurità del mondo.

Sono piene della Grazia Suprema.

Auguri a tutte le donne, perché ci danno amore.