Un esperimento per costruire uno scenario socio-politico indipendente e aperto

2 Agosto 2022

La straordinaria situazione del paese e le condizioni storiche del voto a ridosso dell’inizio delle scuole ha spinto l’osservatorio sociopolitico ad una proposta molto originale, quella di costruire un ponte di collegamento e di conoscenza nuovo tra elettori e candidati e cittadini e gruppi attivi.

La prima presentazione sarà Giovedì 8 settembre.

Ci sarà infatti poco tempo per ascoltare i cittadini capire le loro priorità atteggiamenti, condizioni sociopsicologiche e comprensione delle proposte dei partiti. La lettura dei risultati è affidata ad esperti di diverse discipline: sociologia e scienza politica, marketing politico, pubblicità, relazioni istituzionali ed altri.

E nonostante questo, chi si troverà a rappresentarli in parlamento sarà in mezzo ad un cambiamento storico cruciale ed avrà la possibilità di cambiare questo Paese come poche volte nella storia.

In modo originale l’osservatorio socio politico ha raccolto intorno a sè un gruppo di esperti e ha lanciato una campagna di crowdfunding, per permettere a più soggetti possibili di avere accesso a queste analisi strategiche.

L’interesse per questa proposta è dimostrato dal fatto che, in pochi giorni all’inizio delle vacanze estive poi, ha già raggiunto il 30% del funding previsto (pur minimo di 6.000 euro). Gli italiani sanno che hanno di fronte una scelta importante, hanno intuito la novità dei metodi proposti ed anche hanno apprezzato la possibilità di partecipare ed interagire su contenuti di conoscenza organizzata e non nel flusso di infotainment o sui social. Forse non sarà un sostituto completo delle storiche grandi discussioni pubbliche e nelle sedi dei partiti, nei bar e nelle piazze, ma di certo meglio della fredda generica e superficiale distanza tele-digitale di questi anni.

Questo studio strategico dello scenario sociopolitico sarà uno strumento di conoscenza utile ad un più qualificato dibattito pubblico, utile a tutti i cittadini, i soggetti attivi, oltre che agli stessi candidati e partiti.

Una attenzione particolare sarà data al profilo socio-psicologico degli elettori perché può anticipare le disponibilità dei cittadini ai cambiamenti.

Una altra analisi originale riguarderà le marche politiche e la loro capacità di costruire una proposta che abbia la stessa struttura delle ideologie. Sappiamo infatti che, nella storia nella umanità, chi ha saputo costruire una tale struttura di proposta narrativa e pratica ha potuto avere più consenso di lungo periodo e raggiungere i suoi obiettivi.

Per la prima volta anche i non addetti ai lavori avranno accesso ad una lettura professionale delle dinamiche del mercato politico; non un semplice sondaggio che esprime percentuali di voto, e opinioni su domande varie sulla attualità;

L’analisi non risentirà dei bias da da un committente unico. Questo sarà possibile tanto più ampio sarà il coinvolgimento di cittadini, gruppi, associazioni, aziende, fondazioni, think tank, media e anche, perché no, candidati e partiti.

La distribuzione sarà riservata ai sottoscrittori, ed avverrà in varie forme documenti, presentazioni in video conferenze, alcuni incontri in presenza.

Il video di presentazione è da guardare perché lascia intuire la profondità degli schemi di analisi utilizzati.